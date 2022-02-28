Rusya Ukrayna savaşında kaç kişi öldü, kaç yaralı var? Rusya Ukrayna savaşı 5. gününde!

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ve Harkiv gün patlama sesleriyle başladı. Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Lyashko, Rus saldırılarının 16 çocuğun hayatına mal olduğunu duyurdu. Başkent Kiev'in yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusundaki Chernihiv'in merkezindeki bir konut Rus füzesinin hedefi oldu. Peki, Rusya Ukrayna savaşında kaç kişi öldü, kaç yaralı var?

Rusya Ukrayna savaşında kaç kişi öldü, kaç yaralı var?

Rusya'nın saldırıları sonucu 16'sı çocuk 352 sivilin öldüğünü duyurdu. Bakanlık ayrıca saldırılarda 116'sı çocuk bin 684 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Rusya Ukrayna savaşında son durum!

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Uzun zamandır beklenen konvoy Harkov'a ulaştı. Tanksavar silahları, Stinger MANPAD'lerini tedarik ettik" denildi. Böylece Kiev Rusya'ya karşı yenib bir güç elde etti.

Rusya Savunma Bakanlığı, "Rusya Ukrayna semalarının tamamında hava üstünlüğünü kazandı" açıklaması yaparken, Ukrayna'ya bağlı Vinnitsa ve Çerkassi şehrinde hava alarmı uyarısı yapıldı.

Interfax haber ajansı, Rus müzakerecinin Rusya'nın en kısa sürede Ukrayna ile anlaşmaya istekli olduğunu aktardı. Interfax'ın aktardığına göre, Rus müzakereci, "En kısa sürede anlaşmaya varmak istiyoruz" dedi. Zelenski sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ukrayna heyetinin, Ukrayna-Belarus sınırındaki Pripyat ırmağı bölgesinde Rus heyetiyle ön koşulsuz olarak görüşme konusunda anlaştık" demişti.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı. Görüşmede Bakan Akar tarafından Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardımlarını sürdürürken bölgede barış için çalışmaya devam edeceği ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Berdyansk ve Enerhodar kentleri kontrolümüz altında. Rus askerleri Zaporijya Nükleer tesisinin çevresini aldı. Rus Silahlı Kuvvetleri operasyonun başından bu yana Ukrayna'daki 1114 askeri altyapı tesisini vurdu" denildi.

Rusya Merkez Bankası faiz artırdı. Rusya Merkez Bankası, 10.50 baz puan artışla politika faizini yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkardı. Salgın döneminde politika faizi yüzde 4,25 seviyesine kadar indiren banka, 2021'in Mart ayından itibaren faizleri kademeli bir şekilde artırarak yüzde 9,5 seviyesine çıkarmıştı. Rusya Maliye Bakanlığı, 28 Şubat'tan itibaren ihracatçılara tüm dış ticaret anlaşmaları kapsamında döviz kazançlarının % 80'inini satma zorunluluğu getirdi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaştan sorumlu tutukları Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerine ülkeye giriş yasağı kararı aldıklarını açıkladı.

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Donbass bölgesinde ilan edilen genel seferberliğin müzakereler öncesi askıya alındığını duyurdu. Kiev'de 36 saattir süren sokağa çıkma yasağı sona erdi. Bakkallar ve toplu taşıma 08:00'den itibaren açıldı. Metro trenleri normalden çok daha az sıklıkta çalışacak.

Ukrayna Basını, Fransa'dan yola çıkan yabancı lejyon savaşçılarının Ukrayna'ya inmesinin beklendiğini duyurdu.

Uluslararası toplumdan Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırımlara bir yenisi daha eklendi. Japonya Başbakanı Fumio Kishida, ülkesinin Rusya'nın Ukrayna işgaline tepki olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve önemli Rus hükümet yetkililerinin mali varlıklarını dondurmaya karar verdiğini duyurdu.

Avrupa Birliği, Rusya'ya ait veya Rusya kontrolündeki tüm uçaklara hava sahasını kapatıyor. Russia Today ve Sputnik de Birlik ülkelerinde yasaklanacak.

Rus ekonomisi, çok zor bir haftaya başlıyor. Ruble, pazartesi sabahı dolar karşısında yaklaşık yüzde 30 değer kaybetti. Cuma günü piyasalar kapanırken 1 dolar 83.64 Ruble ederken, pazartesi sabahı itibariyle bu miktar 119 dolara kadar ulaştı. Putin'in nükleer silahları da kapsayan caydırıcı güçlerin hazır olması yönündeki çağrısını takiben Rus rublesi offshore işlemlerde yüzde 29 geriledi.

Kiev'deki patlama sesleri Rusya-Ukrayna savaşının 5. gününde de devam ediyor. Ukrayna ait haber ajansı UNIAN, Kiev'de Lukyanovka hava savunma sisteminin devreye girdiğini duyurdu.

ABD'den Rusya'daki vatandaşlarına 'ülkeyi acilen terk edin' çağrısı yapıldı.

6.06 Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD başkanı Biden'in bugün batılı müttefikler ve ortaklarla Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla ilgili gelişmeleri tartışmak ve birleşik müdahaleyi koordine etmek için TSİ 19.15'te bir görüşmeye ev sahipliği yapacağı bilgisine yer verildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson , Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başbakanlık kaynakları görüşme ile ilgili ülke basınına şu açıklamada bulundu; "Zelenski, önümüzdeki 24 saatin Ukrayna için çok önemli bir dönem olduğuna inandığını söyledi. Başbakan, İngiltere ve müttefiklerinden savunma yardımının Ukrayna'ya ulaşmasını sağlamak için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi."

Rusya-Ukrayna savaşında şimdiye kadar 16 çocuk öldü. BM Güvenlik Konseyi, 1982'den bu yana ilk kez Ukrayna için acil olarak toplanacak. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Acil Durum Özel Oturumu bugün yapılacak.

Ukrayna devlet özel iletişim servisi, Belarus'tan gelen savaşçıların Ukrayna'ya doğru yola çıktığını söyledi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; yerel saatle 23.50 (TSİ 00.50) itibarıyla ülkenin kuzeyindeki Rus saldırıları genel olarak başarısız oldu. Fakat Rusya güneyde bazı başarılar elde etti. Özellikle Azak Deniz kıyısındaki Berdiansk kentinde kontrol Rusların eline geçti.

Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), Ukrayna'nın, Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle Rusya aleyhine dava açtığını ve Divan'dan "acil tedbir kararı" talep ettiğini açıkladı.

Bira fabrikasını molotof kokteyli fabrikasına çevirdiler

Rusya'nın saldırısına karşı Ukraynalılar büyük bir direniş örneği göstermeye devam ederken, Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından halka molotof kokteyl ile Ruslara karşı gelme çağrıları yapıldı. Sivil halkın molotof kokteyleriyle Ruslara karşı direniş göstermesinden sonra Lviv kentindeki bir bira fabrikasının sahibi, fabrikanın üretimini biradan molotof kokteyline çevirdi. Bira fabrikasının sahibi Yuriy Zastavny, 2014'teki Rusya yanlısı halk ayaklanmasında da benzer şeyleri yaptıklarını kaydetti, Zastavny, "Bunu yapıyoruz çünkü birileri yapmak zorunda. Yeteneklerimiz var. 2014'te bir sokak devrimini yaşadık. O zaman da molotof kokteyli yapıp kullanıyorduk" dedi.