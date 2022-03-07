Rusya Ukrayna savaşı son durum! Harita üzerinden Rusya nerelere girdi, Rusya Ukrayna savaşında kaç kişi öldü?

Rusya Ukrayna savaşı son durum merak ediliyor. Rus güçleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sadece 5 kilometre uzaklıktayken, Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus askerlerinin bugün Kiev merkeze saldıracağını açıkladı. Rusya, son dakika açıklamasıyla saat 10:0a'da ateşkes ilan etti ve Kiev, Harkov, Mariupol ve Sumı'dan insani koridorlar açıyor. Ateşkese rağmen Mariupol'de ise tahliyeler yapılamadı. Taraflar ateşkesi bozmakla birbirini suçluyor.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI SON DURUM

Müzükerelerde üçüncü tur

Rus Basınında yer alan haberlere göre Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeni turu bugün Belarus'ta yapılacak. Brest’in Belovejsk Ormanı bölgesinde tekrar bir araya gelecek olan heyetlerin görüşmeye öğleden sonra başlamayı planlıyorlar.

Rusya saat ateşkes ilan etti

Rusya Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklama göre Macron'un Putin'e talebi üzerine Rus birlikleri saat 10.00'dan itibaren sessizlik rejimi (ateşkes) ilan ediyor ve Kiev, Harkov, Mariupol ve Sumı'dan insani koridorlar açıyor.

Ukrayna, gıda ihracatına son verdi

Ukrayna hükümeti, Rusya ile devam eden savaşın ardından ülkede gıda kıtlığı riski nedeniyle, aralarında et, yulaf ve şeker dahil olmak üzere bazı gıda ürünlerinin ihracatını askıya alma kararı aldığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya’nın kendi topraklarına saldırılarının 11. gününde yine Ukrayna halkına seslendi. Rusya’nın ülkesinde insanlık suçu işlediğini ve Lahey’de yargılanması için başvuru yaptıklarını hatırlatan Zelenskiy, "Henüz hiçbir dünya liderinden, hiçbir Batılı politikacıdan bu duyuruya bir tepki duymadım. Saldırıyı kimin planladığını en yukarıdan aşağıya kadar biliyoruz. Her şeyi biliyoruz ve hiçbir şeyi affetmeyeceğiz. Mahkeme seni bekliyor" ifadelerini kaydetti.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşta hayatını kaybeden Rus asker sayısının 10 bini aştığını duyurdu. 10 gün içinde Ruslara ait 39 uçak, 40 helikopter, 269 tank, 945 zırhlı araç, 105 topçu sistemi, 409 araç, 60 yakıt tankı ve 3 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiği bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov ise Ukrayna'da 2037 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini bildirdi. Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait 66 uçak, 708 tank ve zırhlı araç, 74 çok namlulu roketatar, 261 havan topu ve 56 insansız hava aracının imha edildiğini belirtti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat’tan bu yana devam eden savaşta karşı tarafın kayıp verilerinin güncellendiği bildirildi. Saldırılarda en az 331 sivilin öldüğü BM tarafından açıklandı.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI HARİTASI