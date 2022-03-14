Rusya Ukrayna savaşı bitti mi? Ukrayna Rusya savaşında son durum!

Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Dünyanın takip ettiği savaşta 19. güne girildi. Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar devam ederken, müzakereler de sürüyor. Rusya-Ukrayna müzakerelerinde 4. tur görüşmeleri başladı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rusya ile müzakerelerin 4. turunda Kremlin yönetiminden ateşkes, birliklerin derhal geri çekilmesi ve güvenlik garantisi talep edeceklerini bildirdi.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI BİTTİ Mİ?

Rusya Ukrayna savaşı devam ediliyor, savaşta 19. güne girildi.

UKRAYNA RUSYA SAVAŞINDA SON DURUM

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, son dönemde yaşananları değerlendirdi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşlerine yer verdi.

Bugün başta ABD ve İngiliz medyası olmak üzere birçok mecrada ortaya çıkan, “Rusya’nın silahı bitiyor, Çin’den silah istiyorlar” iddialarına yanıt veren Peskov, “Rusya’nın kendi askeri hedeflerini gerçekleştirebilecek askeri ekipmanı ve gücü vardır. Rusya, Çin’den askeri destek istemedi” dedi.

Peskov ayrıca Donetsk’te yaşanan saldırı ile ilgili olarak da, “Ukrayna’nın okyanus ötesindeki patronları Ukrayna ordusuna emir veriyor gibi gözüküyor” derken “Ukrayna operasyonunda sivil kayıplarının düşük olması planlanıyordu. Operasyonun başlamasından önce Putin, Savunma Bakanlığı’ndan kalabalık yerlere operasyon düzenlenmemesini istemişti” ifadesini kullandı.

Kremlin sözcüsü ayrıca ABD ve AB’nin Rusya’yı Ukrayna’nın kalabalık şehirlerine yönelik savaşa çekmeye çalıştığını söylerken, “Bizce bu bir provokasyon” dedi.

Reuters’ın verdiği bilgiye göre savaşın son durumu şu şekilde:

Ölü sayısı

En az 15 B

Ölümcül olmayan yaralı sayısı

1,9 B

Yeri değiştirilenler

Yaklaşık 2,7 Mn

Yıkılan bina sayısı

En az 1,7 B

Mal kaybı

119 Mr $

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI SON DAKİKA HABERLERİ

13.47: Ukrayna'dan yapılan açıklamada "Rusların kuşattığı Mariupol'de 2 bin 500 sivil öldü" denildi.

13.20: İngiltere Savunma Bakanlığı istihbarat raporu: BM 1663 sivil kayıp bildirdi

12.30: A Haber'den alınan bilgilere göre Ukrayna'nın başkenti Kiev'de saldırılar devam ediyor.

12.00: Rusya-Ukrayna müzakerelerinde 4. tur görüşmeleri başladı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rusya ile müzakerelerin 4. turunda Kremlin yönetiminden ateşkes, birliklerin derhal geri çekilmesi ve güvenlik garantisi talep edeceklerini bildirdi.

RUSYA: ASKERİ TESİSLERİ İMHA ETTİK

11.31: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 3 bin 920 askeri altyapı tesisini imha ettiğini duyurdu

11.20: Rus birliklerinin ilerleyişini sürdürdüğü başkent Kiev'de kadın ve çocukların tahliyelerinin devam ettiği aktarıldı.

KİEV'DE BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

10.31: Ukrayna başbakan yardımcısı, Rusya ile bugün açılacak 10 tane insanı koridor hususunda anlaşmaya vardıklarını iletti.

10.22: Rusya tarafından yapılan saldırıda Kiev'de bir apartman vuruldu.

"YAPAY BİR TEMERRÜD"

10.20: Rusya, yaptırımlar nedeniyle dış borcunu dövizle ödeyemezse ruble ile ödeme yapacak.

10.10: Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, kamu borçlarını ödeyecek yeterli fonlara sahip olduklarını belirterek, "Rusya'nın döviz hesaplarının dondurulması, yabancı ülkelerin Rusya'yı yapay bir şekilde temerrüde düşürme girişimi olarak değerlendirebilir." dedi.

08.45: Ukrayna savaşta Rusya'nın kaybının 12 binin üzerinde olduğunu açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy kendi kayıplarının ise 1300 olduğunu duyurdu

07.00: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile telefonda görüştü