Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıma kararı sonrası ABD, NATO ülkeleri ve AB ülkelerinden tepkiler ve kınamalar geldi. İngiltere, Almanya ve ABD bir dizi yaptırım kararı açıkladı. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Kiev'deki büyükelçiliğinin yanı sıra Odessa, Lviv ve Harkiv'deki konsolosluklarının 2014'ten bu yana saldırılara uğradıkları iddia edildi. Söz konusu saldırılar nedeniyle Rus diplomatların, elçilik ve konsolosluk personelinin güvenliğini sağlamak için tahliye kararı alındığına işaret edilen açıklamada, "Rusya yönetimi, çok yakın bir zamanda Ukrayna'daki diplomatik personelinin tahliye edilmesi kararı almıştır." ifadesine yer verildi. Peki, Rusya Ukrayna savaşı başladı mı, Rusya Ukrayna’ya girecek mi? 23 Şubat Ukrayna Rusya krizinde son durum...

23 ŞUBAT UKRAYNA RUSYA KRİZİNDE SON DURUM!

ABD Başkanı Joe Biden Rusya'nın Doğu Ukrayna kararı sonrası açıklama yaptı. Çok kısa konuşan ve soru almayan Biden, yaptırımları sonucunda Rusya'nın Batı'dan finansman sağlamasının artık mümkün olmayacağını ve Rusya'daki 'oligarklar' olarak da ifade edilen elit ailelere de yaptırım uygulayacaklarını açıkladı. Rusya'nın bedel ödeyeceğini söyleyen Biden, iki Rus finans kurumuna da yaptırım uygulanacağını duyurdu. Biden, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik adımlarını "işgalin başlangıcı" olarak nitelendirerek Putin'in Ukrayna'nın var olma hakkına doğrudan saldırdığını belirtti. Kremlin ise Putin'in, Biden'ın konuşmasını izlemediğini söyledi.

Rusya'nın, Doğu Ukrayna'daki sözde devletler Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerini tanıma kararı sonrası Putin bugün tekrar kamera karşısına çıktı.

Putin, Kırım, Donetsk ve Luhansk'ın kararına saygı duyulması gerektiğini ve referandumun demokrasinin en üst seviyesi olduğunu söylerken, Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı olduklarını; bunun Rusya'nın güvenliği için bir tehdit olduğunu ifade etti. Donbass'taki Rus ordusunun hareketlerinin alandaki duruma bağlı olduğunu belirten Putin, gerilimin sonlanması için şartlarını sıraladı.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI BAŞLADI MI?

Reuters'a konuşan bir kişi, Donetsk bölgesine tankların ve askeri araçların girdiğini söyledi. Reuters'a konuşan kaynak, şehrin bir bölgesinde 5, başka bir bölgede ise 2 tank gördüğünü söyledi.

Financial Times'ta yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıyacağını açıklamasının arından Rus ordusuna 'Ukrayna'ya girin' emri verdi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetlerini tanıma kararına tepki gösterilerek, "Rusya'nın söz konusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz" denildi. Bakanlık açıklamasında ayrıca; "Ukrayna’nın Doğu bölgelerindeki son gelişmeler çerçevesinde, vatandaşlarımızın Ukrayna’nın Doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın sözde ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararına ilişkin "Alınan kararlarla bağlantılı sonuçların tüm sorumluluğu Rusya'ya aittir" dedi. Zelenskiy ayrıca partnerlerinden net ve etkili adımlar beklediklerini vurguladı.

AB'DEN YAPTIRIM AÇIKLAMASI

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasının ardından dünyadan art arda tepkiler geldi. Ukrayna lideri Zelensky, ABD Başkanı Biden'la telefonda konuştu. İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna lideri Zelensky'le konuşacağını ve İngiltere'nin desteğini teklif edeceğini söyledi.

Avrupa Birliği, Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgelerini bağımsız olarak tanımaya dahil olanlara yaptırım uygulayacağını söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, derhal uluslararası bir yaptırım paketi yapılacağını ve Rusya'ya karşı ilk ekonomik yaptırım kararlarını bugün açıklayacaklarını söyledi. İngiltere Başbakanı, Rusya'ya uygulayacakları yaptırımın çok sert olacağını ifade etti.

RUSYA'DAN YAPTIRIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve Avrupa'nın yaptırım kararlarına ilişkin konuştu. Lavrov, "Batı'nın Donbas'ın tanınmasına tepkisini bekliyorduk. Rusya yaptırımlara alışkın" dedi.

ZELENSKIY'DEN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Donetsk ve Luhansk'ı tanıma kararının ardından ikinci kez konuştu. Rusya'nın kararıyla Ukrayna karşıtı saldırılara yasal bir zemin hazırladığını söyleyen Zelenskiy, "Büyük bir trajedi yaşanabilir." dedi

KREMLİN: RUSYA HALEN DİPLOMASİYE AÇIK

Kremlin tarafından yapılan açıklamada "Rusya halen diplomasiye açık" ifadeleri kullanıldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanımasının ardından Moskova'nın halen diplomasiye açık olduğunu söyledi.

Peskov, "Rus güçlerinin Donbas'a girdiğine ilişkin henüz bilgim yok" dedi. Rus güçlerinin Donbas'a duruma göre gireceğini belirtti.

TÜRKİYE RUSYA UKRAYNA KRİZİNİN NERESİNDE?

'Cumhurbaşkanı Erdoğan kimsenin yapmadığını yaptı. 'Biz Karadeniz'de acı istemiyoruz' dedi. Zelensi seçilmiş bir devlet başkanıdır. Putin, 'Ben onu tanımıyorum' diyor. Bu doğru değil. Türkiye'nin masaya getirdiği teklif Minsk'in konuşulmasıydı. Ankara, burada itidalli duruyor. Türkiye'ye olumsuz bir etkisi olacağını düşünmüyorum.

Rusya, enformasyonu çok iyi kullanıyor. Eğer Ukrayna ordusu Donetsk'e saldırırsa, Luhansk'ta Ruslar öldürülürse Ruslar oraya girer ve Ukrayna'yı tarumar eder. Aslında Rusların istediği de bu.'