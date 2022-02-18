Rusya Ukrayna savaşı başladı mı? Rusya Ukrayna krizinde son durum!

Rusya Ukrayna krizinde son durum merak ediliyor. Rusya - Ukrayna sınırındaki gerilim devam ederken, İngiltere ve ABD'den gelen haberler korkuttu. Tansiyonu düşürmek için diplomatik adım atılsa da çatışma ihtimalini kuvvetlendirecek haberler geliyor. Rus basını, Ukrayna'nın Lugansk Halk Cumhuriyeti'ne saldırdığı iddiasını sayfalarına taşımaya devam ediyor.

RUSYA UKRAYNA KRİZİNDE SON DURUM!

Sputnik, Ukrayna ordusunun son 24 saat içerisinde Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni 29 defa bombaladığını duyurdu. Donbas'taki ateşkes rejiminin Kontrol ve Koordinasyonu (KİK) Ukrayna ordusunun 122 milimetre topçu sistemleri, büyük kalibreli havan topları ve tanksavar güdümlü füzeler kullandığını açıkladı.

Geçtiğimiz haftalarda Moskova, Kiev'in Donbass'ta herhangi bir provokasyonuna veya orada yaşayan Rus vatandaşlarına yönelik herhangi bir saldırıya müsamaha göstermeyeceği konusunda uyarmıştı.

Bölgedeki son gelişmelerin Rusya tarafından bir 'saldırı bahanesi' olarak kullanılmasından endişe ediliyor. Zira batılı istihbaratlar Rusya'nın Ukrayna saldırısını 'haklı' göstermek için bir 'sahte bayrak' (false flag) operasyonu hazırlığı içinde olduğuna inanıyor. Son 24 saatte Ukrayna'da yaşanan gelişmeler 'Rusya sahte bayrak saldırılarına başladı' şeklinde yorumlanıyor.

KRİTİK TARİH 20 ŞUBAT

Politico ise saldırı için yeni bir tarih verdi. Konunun uzmanları ile görüşen gazete Rusya’nın Ukrayna’yı ‘işgale’ 20 Şubat’ta başlayabileceğini duyurdu. Rusya-Belarus tatbikatının 20 Şubat’ta biteceğinin altını çizen Politico, bu tarihten sonraki dönemin önemli olduğunu ve Rusya'nın atacağı adımların gerçek niyetini gözler önüne sereceğini öne sürdü.

İNGİLTERE MUHTEMEL İŞGAL PLANINI YAYINLADI

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’yı muhtemel işgal planını yayınladı.

Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, alınan son istihbarat raporlarının ardından Rusya’nın Ukrayna'yı "başka bir uyarıda bulunmadan" işgal edebileceğini belirterek, "Rusya, tatbikatların tamamlanmasının ardından bazı birliklerin üslere döneceğini iddia etti. Rus güçlerinin, Ukrayna sınır bölgelerinden çekildiğine dair hiçbir kanıt görmedik. Rusya, daha fazla uyarı yapmadan işgali gerçekleştirebilecek önemli bir askeri varlığı elinde tutuyor" dedi.

Savunma Bakanlığı, “Başkan Putin'in muhtemel işgal ekseni gösterilmektedir” başlığıyla 2 aşamalı muhtemel işgal planına ait paylaştığı haritada, birinci aşamada Rusya'nın Belarus sınırı boyunca iki noktadan ve Rusya’nın batı sınırından bir noktadan Kiev'e doğru kara harekatı gerçekleştirebileceğini belirtti. Haritada ayrıca, iki noktadan Dnipro'ya, Kırım'dan Mariupol'a ve Rusya sınırından Luhansk yönüne doğru potansiyel birinci aşama yer hareketlerine yer verildi.

İkinci aşamada ise, Kırım'dan Mykolaiv'e ve Dnipro'dan Vinnytsya'ya doğru potansiyel ikinci aşama yer hareketleri yer aldı. Savunma Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yine de çatışmayı önleyebileceğini ve barışı korumayı seçebileceğini ifade etti. Öte yandan Rusya Batı'da endişelere yol açan savaş oyunları sonrası Ukrayna sınırına yakın bölgelerden daha fazla tank ve diğer zırhlı araçları çekmeye başladığını açıkladı. Açıklama Rusya Savunma Bakanlığı'ndan geldi.