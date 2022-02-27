Rusya Ukrayna müzakereleri nerede yapılacak? Rusya Ukrayna arasında müzakere olur mu?

Rusya Ukrayna savaşında kritik süreç… Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında 4. güne girilirken, Rusya’ya sert yaptırımlar da durdurmaya yetmiyor. Tüm dünya Rus karşıtı eylemlere katılıyor. Bazı ülkeler savaşın durması için müzakere teklifleri sonuçlanmadı. Ancak Kremlin’den müzakere teklifi geldi. Kremlin müzakere görüşmeleri için savaşın en başından beri Rusya’nın yanında yer alan Belarus'un Gomel kentini önerdi. Ancak, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Rusya ile müzakereler için, ülkesine saldırıların yapıldığı Belarus yerine farklı ülkeleri önerdi. Peki, Müzakere ne anlama geliyor? Rusya Ukrayna müzakereleri nerede yapılacak? Rusya Ukrayna arasında müzareke olur mu? Rusya Ukrayna müzakere yapacak mı? Rusya Ukrayna müzakereleri İstanbul’da mı yapılacak? İşte detaylar…

RUSYA UKRAYNA MÜZAKERELERİ NEREDE YAPILACAK?

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'den müzakere açıklaması geldi. Zelenski, Rusya'nın Belarus'ta müzakere teklifini reddetti. Zelenski, Rusya ile müzakereler için ülkesine saldırıların yapıldığı Belarus yerine İstanbul, Varşova, Bakü veya Budapeşte'yi önerdi.

Zelenski, "Minsk görüşmeleri Rusya, Belarus topraklarından Ukrayna'ya saldırmazsa mümkün olabilir. Ukrayna'ya karşı saldırgan tavır içinde olmayan yerlerde müzakereye açığız" dedi.

"Dün gece acımasızdı, sivil altyapı top atışlarının hedefi oldu" diyen Zelenski, Rus güçlerinin ambulans dahil her şeye ve askeri altyapının olmadığı sivil bölgelere saldırdığını belirtti.

RUSYA UKRAYNA MÜZAKERE YAPACAK MI?

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus heyetinin Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel kentine ulaştığını, Rusya'nın burada görüşmelere hazır olduğunu söylemişti.

Rusya'nın müzakerelere başlamaya hazırlandığını belirten Peskov şunları söyledi: "Varılan anlaşmalar doğrultusunda, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve diğer bazı kurumların temsilcilerinden oluşan Rus heyeti, Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel şehrine vardı. Bu müzakerelere Gomel'de başlamaya hazır olacağız."

Peskov "Rus tarafı Gomel'de müzakerelere başlamaya hazır, şimdi Ukraynalıları bekliyoruz" dedi.

MÜZAKERE NEDİR, NE ANLAMA GELİYOR?

Müzakere, birbirinden birtakım şeyler elde etmek isteyen kişilerin, kurumların, devletlerin, diğer tarafı ikna etmek ve etkilemek suretiyle, kendi istekleri gibi düşünmelerini ve taleplerini kabul etmelerini sağlamaya odaklanan bilgi ve hüner sergiledikleri bir iletişim ve karar verme sürecidir.

Müzakere bütün alternatif uyuşmazlık çözümü yollarının temelini oluşturur. Müzakerelere katılan hakem, arabulucu ya da tarafsız ön değerlendirmeci çözüm yolunun niteliğini belirler.

Müzakere edebilmek için en az iki taraf gerekir. Müzakerenin tarafları gerçek ve tüzel kişiler, gruplar, devletler olabilir. Müzakerenin esaslı unsurları ise diğer tarafı etkilemek ve ikna etmektir. Bunun için bilinçli ya da bilinçsiz duygusal veya hesaplanmış birçok iletişim yöntemi kullanılır. Tarafların birbirlerini etkileyen menfaatleri ve ihtiyaçları vardır. Tarafların menfaat ve ihtiyaçlarının kesişmesinin yarattığı sorunları çözüme kavuşturmak için müzakere etmeye ihtiyaçları vardır. Müzakere karşılıklı etkileşim ve bilgi alışverişi nedeniyle, dinamik bir süreçtir. Müzakere tarafları, ikna çabalarının sonunda kendi isteklerine en yakın uzlaşmaya varmayı amaçlarlar. Müzakere, tarafların gönüllü olarak katıldığı bir süreçtir ve başarılı olması için gerçek bir çaba gerektirir.