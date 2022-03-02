Rusya Ukrayna görüşmesi ne zaman? Tarafların şartları neler? Rusya Ukrayna arasında barış olacak mı?

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında taraflar arasında ilk müzakere Belarus sınırında gerçekleştirilmiş, ikinci görüşmenin yapılacağı duyurulmuştu. Rusya ve Ukrayna arasındaki ikinci barış görüşmesinin bugün yapılması bekleniyordu. Rus İnterfax ajansı Rusya Ukrayna müzakerelerinin bugün yapılamayacağını duyurdu. Peki, Rusya Ukrayna görüşmesi ertelendi mi? Rusya Ukrayna görüşmesi ne zaman? İşte detaylar…

RUSYA UKRAYNA GÖRÜŞMESİ ERTELENDİ Mİ?

Rus Tass haber ajansının dün Ukrayna basınına dayandırdığı haberinde, iki taraf arasındaki barış görüşmelerinin ikincisinin bugün yapılacağı belirtildi. Ancak, henüz yer ve zaman konusunda resmi açıklama yapılmadı. Rus interfax ajansı ise bugün geçtiği haberde, güvenilir bir kaynağın verdiği bilgiye göre görüşmenin bugün yapılmasının lojistik sorunlar nedeniyle mümkün olamayabileceğini duyurdu.

İKİNCİ RUSYA UKRAYNA GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN?

"Ukrayna tarafı hazır olduğunu bildirmedi. Muhtemelen lojistik sorunlar nedeniyle Belarus'a ulaşmaları için zamana ihtiyaçları var" denilen haberde, görüşmenin muhtemelen hafta sonuna kaldığı belirtildi. Haberde, Ukrayna tarafının olumlu yanıt vermesi halinde görüşmenin cuma güne kadar yapılmasının da mümkün olduğu ifade edildi. İlk yapılan yorumlarda, görüşmelerin Belarus-Polonya sınırında bulunan Brest bölgesinde düzenlenebileceği iddia edildi.

İKİNCİ RUSYA UKRAYNA GÖRÜŞMESİ NEREDE YAPILACAK?

Müzakere sürecinin devam etmesi konusunda mutabakata vardıklarını vurgulayan Medinskiy, “Rusya ve Ukrayna heyetlerinin bir sonraki toplantısı önümüzdeki günlerde Belarus-Polonya sınırında gerçekleşecek” diye konuşmuştu.

Medinskiy, yapılacak diğer görüşme öncesinde her heyetin ülkesinin devlet başkanı ile istişare edeceğini sözlerine eklemişti.

Belarus Dışişleri Bakanı Vlaimir Makey de Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereleri son derece önemli bulduğunu vurgulayarak, "Heyetlerin kapanış açıklamalarından, temkinli ve iyimserlik uyandıran bazı anlaşmalara varıldığını görebilirsiniz. Bunun Belarus topraklarında gerçekleşmesinden memnunuz çünkü Belarus, tüm krizleri ve sorunları çözmenin yollarını bulmak için her şeyi yapmaya hazır" demişti.

TARAFLAR NE İSTİYOR?

Savaşta bir hafta geride kalırken, taraflar ortak bir çözüm bulamıyor. Rusya, topraklarına kattığı kırım'ın yanısına, Ukrayna topraklarındaki ayrılıkçı bölgelerin tanınmasını, Ukrayna yönetiminin NATO üyeliği gibi uluslararası ittifaklara katılmaması istiyor. Bu dayatmalara karşı çıkan Ukrayna yönetimi ise öncelikle işgalin sone erdirilmesini talep ediyor.

RUSYA UKRAYNA ARASINDAKİ İLK GÖRÜŞMELERDE NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz gün iki taraf birinci görüşmeyi gerçekleştirmiş, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya ile yapılan müzakerelerde henüz Ukrayna'nın istediği bir sonucun çıkmadığını söylemişti.

Ukrayna heyetinin katılımcısı ve Zelenski'nin danışmanı Mihail Podolyak Rusya'nın hala aşırı derecede önyargılı olduğunu açıklamıştı.

Podolyak, "Rusya tarafı, ne yazık ki, hala başlattığı tahripkar sürece dair önyargılı bakışını sürdürüyor" demişti.

Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy, yaptığı açıklamada, gündemdeki bütün maddeleri tek tek ele aldıklarını belirterek, “Ortak pozisyonlarda tahmin edebileceğimiz bazı noktalar bulduk” ifadelerini kullanmıştı.

Kremlin yönetimi, Ukrayna-Rusya heyetleri arasında gerçekleşen barış görüşmelerine ilişkin yapılan açıklamada, "Görüşmelerin akıbetiyle ilgili yorum yapmak için henüz erken" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Müzakerelerde Rusya ve Ukrayna heyetleri doğrudan görüşüyor, arabulucuya ihtiyaç yok" dedi.