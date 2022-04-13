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Rus milyarder Abramovich'in 7 milyar dolardan fazla varlığı donduruldu

Birleşik Krallık’ın denizaşırı topraklarından Jersey'deki Kraliyet Mahkemesi, Rus milyarder Roman Abramovich'in 7 milyar dolardan fazla varlığını dondurdu.

13.04.2022 - 20:40 | | İHA
Rus milyarder Abramovich'in 7 milyar dolardan fazla varlığı donduruldu

İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Adaları’ndan en büyüğü olan Jersey'deki Kraliyet Mahkemesi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üzerine İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) tarafından Rusya'ya yönelik yaptırım listesine eklenen Rus milyarder Roman Abromovich'in 7 milyar dolardan fazla varlığını dondurdu. Jersey Hukuk Memurları Departmanı tarafından yapılan açıklamada, Jersey Kraliyet Mahkemesi'nin Abramovich'in kamuya açık olarak tahmin edilen servetinin yarısına eşdeğer olan 7 milyar dolardan fazla varlığı dondurduğunu ve polisin milyarderle bağlantılı olduğundan şüphelenilen mülkleri aradığı aktarıldı. Açıklamada, "Kraliyet Mahkemesi, 12 Nisan'da Abramovich ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen ve değeri 7 milyar ABD doları aştığı anlaşılan varlıklar için resmi bir dondurma emri verdi" denildi.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre net serveti 13.9 milyar dolar olan Abramovich'in temsilcileri ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
Birleşik Krallık kaynaklarına göre Jersey'in başkenti St. Helier'de bir adresi olan Camberley International Investments Ltd. adlı bir şirketten Abramovich'in sahibi olduğu Chelsea Holding'e 1.4 milyar dolarlık bir fon sağlandığı belirtildi. Abramovich, yaptırım tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea’nin yönetimini devretmişti.

Zelenskiy, Abramovich'in yaptırımlardan muaf tutulmasını istemişti

Ukrayna Devlet Başkanı Valdimir Zelenskiy'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bağlantılı olduğu iddiasıyla Avrupa Birliği ve İngiltere tarafından yaptırıma uğrayan Abramovich'in barış anlaşmasında rol oynayabileceği ihtimali ile Abramovich'e yaptırım uygulamamasını istediği belirtilmişti. Öte yandan Abramovich, İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında yapılan müzakerede yer almıştı.

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