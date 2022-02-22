DÄ±ÅŸ basÄ±n Putin'in verdiÄŸi kararÄ± genel hatlarÄ±yla 'GeÃ§miÅŸten gelen rÃ¼yasÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmek istiyor' ÅŸeklinde deÄŸerlendirildi. DÃ¼nya basÄ±nÄ± Rusya-Ukrayna krizinin son halkasÄ±nÄ± bÃ¶yle gÃ¶rdÃ¼...

The Wall Street Journal

The Wall Street Journal 'Putin, Ukrayna'daki ayrÄ±lÄ±k bÃ¶lgelerine asker gÃ¶nderme emri verdi" manÅŸetini atarken Putin'in nihai hedefini 'SoÄŸuk SavaÅŸ sonrasÄ± hedeflerini tamamlama' olarak tanÄ±mladÄ±. Putin'in hamlesinin BatÄ± ile olan mÃ¼zakereleri tamamen bitirecek bir adÄ±m olarak yorumlayan gazete Ukrayna'ya giren Rus birlikleriyle ilgili olarak yaÅŸanan son geliÅŸmeleri de birinci sayfasÄ±ndan aktardÄ±.

Financial Times

Financial Times gazetesi birinci sayfasÄ±nÄ± bÃ¶lgede yaÅŸanan geliÅŸmelere ayÄ±rÄ±rken 'Putin sÄ±nÄ±rlarÄ± yeniden Ã§iziyor' ifadesini kullandÄ±. 20 yÄ±ldÄ±r gÃ¶revde olan Putin'in Kiev'i yeniden Moskova'nÄ±n uydusu yapma niyetinde olduÄŸu belirtilirken tarihi bir gÃ¶revi ve geÃ§miÅŸten gelen rÃ¼yasÄ±nÄ± yerine getirme isteÄŸinde olduÄŸunun altÄ± Ã§izildi. Gazete Putin'in bu hamlesinin dÃ¼nya tarafÄ±ndan lanetlendiÄŸini ancak Rus birliklerinin Ã§oktan savaÅŸ pozisyonunu aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

The Guardian

Putin'in verdiÄŸi kararÄ± ve etkilerini manÅŸetine taÅŸÄ±yan Ä°ngiliz The Guardian ise 'Putin Rusya'yÄ± Ukrayna ile Ã§arpÄ±ÅŸma rotasÄ±na soktu' baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±nlandÄ±. Putin'in diplomatik gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler tÄ±kandÄ± sÃ¶zlerini hatÄ±rlatan gazete Ä°ngiltere'nin Putin'in kararlarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda atacaÄŸÄ± yaptÄ±rÄ±mlarÄ± hatÄ±rlatarak BaÅŸbakan Johnson'Ä±n 'KÃ¶tÃ¼ alÃ¢met' sÃ¶zlerini baÅŸlÄ±ÄŸa taÅŸÄ±dÄ±.

Daily Mail

Daily Mail'in ilk sayfasÄ±nda Putin'in kritik kararÄ±na yer verilirken 'Putin kan dÃ¶kÃ¼lecek dedi ve savaÅŸÄ±n yolunu aÃ§tÄ±' ifadesi kullanÄ±ldÄ±. Gazetenin manÅŸetinde, Putin'in kararÄ±ndan hemen sonra DoÄŸu Ukrayna'nÄ±n iki ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± bÃ¶lgesinden birinin baÅŸkenti olan Donetsk'te tanklar da dahil olmak Ã¼zere Ã§ok sayÄ±da askeri aracÄ±n hareket ettiÄŸi bilgisi yer aldÄ±.

Le Monde

FransÄ±z Le Monde gazetesi de manÅŸetinde Paris'in Putin'e olan tepkisine yer verdi. 'Elysee SarayÄ± Putin'in paranoyak sÃ¶ylemini kÄ±nÄ±yor' baÅŸlÄ±ÄŸÄ±na yer veren gazete, Fransa'nÄ±n ABD ve Avrupa BirliÄŸi'nin yanÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izerken Rusya'ya yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±m taahhÃ¼tlerine de vurgu yaptÄ±.

Bild

Almanya'nÄ±n Ã§ok satan gazetesi Bild de Putin'in Ukrayna kararÄ±nÄ± manÅŸetine taÅŸÄ±dÄ± ve verilen bu kararÄ± 'Ã‡Ä±lgÄ±nlÄ±k' olarak nitelendirdi. Haberde Putin'in, Ukrayna'nÄ±n Rusya'nÄ±n tarihsel bir parÃ§asÄ± olduÄŸunu sÃ¶ylediÄŸi aÃ§Ä±klamasÄ±na yer verildi ve bu aÃ§Ä±klama sert bir dille kÄ±nandÄ±. Bild'in ana manÅŸetinde ise 'Putin, birliklerini Ukrayna'ya gÃ¶nderdi.' ifadesi yer aldÄ±.

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The Daily Telegraph

Ä°ngiliz gazetesi Putin'in kararÄ±na ilk sayfasÄ±nda yer verirken 'Putin kan dÃ¶kecek' baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kullandÄ± ve bÃ¶lgede barÄ±ÅŸ iÃ§in savaÅŸ baÅŸlatan Rusya sert bir dille eleÅŸtirildi.

Washington Post

ABD'nin en Ã¶nemli gazetelerinden Washington Post, Rusya'nÄ±n kararÄ±nÄ± Son Dakika olarak duyurdu ve "Putin, askeri birliklerine iki ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± bÃ¶lgeye girmeyi emretti." manÅŸetini attÄ±. Washington Post dÃ¼nya liderlerinin Putin'i uluslararasÄ± hukuku ihlal etmekle suÃ§ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ± ve yaptÄ±rÄ±m tehditlerinin altÄ±nÄ± Ã§izerek Rusya'yÄ± uyardÄ±.

The Times

The Times'Ä±n manÅŸetinde son geliÅŸmeler 'Putin, barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼nÃ¼ Ukrayna'ya soktu' ifadesi barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ ironik ÅŸekilde kullanÄ±larak yer aldÄ±. BaÅŸta Ä°ngiltere olmak Ã¼zere BatÄ± devletlerinin Rusya'ya karÅŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ yaptÄ±rÄ±mlar bir kez daha hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

Independent

Ä°ngiliz Indepentent gazetesi de, Putin'in tanÄ±ma kararÄ±nÄ± son dakika geliÅŸmesi olarak duyurdu. Putin'in, "isyancÄ±larÄ±" resmen tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± ifadesi kullanÄ±lan haberde BaÅŸbakan Boris Johnson'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ± yer alÄ±rken Ukrayna'nÄ±n egemenliÄŸinin ihlal edildiÄŸinin altÄ± Ã§izildi. (HÃ¼rriyet)