Mariupol nerede, haritadaki konumu Mariupol dÃ¼ÅŸtÃ¼ mÃ¼, Rusya Mariupolâ€™u aldÄ± mÄ± Mariupol kuÅŸatmasÄ±nda son durum

Rusya'nÄ±n Ukrayna'ya olan iÅŸgalinde 58. GÃ¼n devam ederken, Rus Haber AjansÄ±â€™nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ± habere gÃ¶re, Rusya Savunma BakanÄ± Sergey Åžoygu, Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putinâ€™e Mariupolâ€™un alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± iletti.

Mariupol dÃ¼ÅŸtÃ¼ mÃ¼, Rusya Mariupolâ€™u aldÄ± mÄ±?

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir PutinÂ ve Rusya Savunma BakanÄ± Sergey Åžoygu,Â Kremlin SarayÄ±'nda bir araya geldiÄŸi. Åžoygu, Ukrayna'daki operasyonun gidiÅŸatÄ± hakkÄ±nda Putin'e bilgi verdi. Åžoygu, Putin'e Mariupol'un ele geÃ§irildiÄŸini iletti.

Åžoygu Mariupolâ€™den 142 binden fazla sivilin tahliye edildiÄŸi bilgisini Putin ile paylaÅŸtÄ±. Putin Mariupolâ€™deki baÅŸarÄ±lÄ± operasyondan dolayÄ± Åžoyguâ€™yu tebrik etti. Putin, Mariupol'de teslim olan herkesin can gÃ¼venliÄŸinin korunacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Kentteki geliÅŸmeler ile ilgili 'Mariupol'de durum kÃ¶tÃ¼ye gidiyor ve pozitif sonuÃ§ alamÄ±yoruz' diyen Zelenski asker takasÄ±na aÃ§Ä±k olduklarÄ±nÄ± ilan etti.

Mariupol nerede, haritadaki konumu?

Mariupol ve Sovyet dÃ¶neminin bazÄ± zamanlarÄ±nda: Zhdanov / Jdanov, Ukrayna'da bir ÅŸehir. Donetsk OblastÄ±'nÄ±n 500.000 nÃ¼fuslu ÅŸehridir. Ukrayna'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k metalurji merkezlerinden biridir.

Jepolitik bir Ã¶nemi var. Daha Ã¶nce ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lar orayÄ± ele geÃ§irmiÅŸlerdi. Ama sonra Ukrayna ordusu orayÄ± geri aldÄ±. CoÄŸrafi konumuna bakÄ±lÄ±rsa Azak Denizi ile tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgelerin tam arasÄ±nda. AteÅŸin yaktÄ±ÄŸÄ± coÄŸrafyanÄ±n en yakÄ±n alanÄ±. Rusya'nÄ±n ilhak etmiÅŸ olduÄŸu alanlarla ilhak etmeye kalktÄ±ÄŸÄ± alanlar arasÄ±ndaki en Ã¶nemli yer. Buradan baÄŸlantÄ± kurulmasÄ± gerekiyor. Rusya'nÄ±n burayÄ± da ele geÃ§irmesi gerekiyor. Bunu ele geÃ§irmekle beraber bir tampon hat oluÅŸturulacak. Ne diyordu Rusya? 'Ukrayna NATO'ya girerse Atlantik'le Rusya arasÄ±nda bir tampon bÃ¶lge, gÃ¼venli bÃ¶lge oluÅŸturacaÄŸÄ±m.' Åžu an yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± zaten o. Onun iÃ§in Mariupol'e ihtiyacÄ± var.

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