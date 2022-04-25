Dünyanın en yaşlı insanı kaç yaşında öldü? Kane Tanaka öldü mü, kaç yaşında, kimdir?

2 Ocak 1903’te, Wright Kardeşler dünyanın ilk motorlu uçak uçuşunu gerçekleştirdiği yıl doğan Tanaka 2019’da dünyanın yaşayan en yaşlı insan olarak Guinness Rekorlar kitabına girmişti.

DÜNYANIN EN YAŞLI İNSANI KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Tanaka 19 Nisan’da Fukuoka şehrindeki hastanede yaşlılıktan öldü.

Rekor kraliçesi, gazlı içeceklere ve kutu oyunlarına olan düşkünlüğüyle tanınıyordu.

Japonya hızla küçülen ve yaşlanan bir nüfusa sahip. Geçen eylül itibariyle ülkede 100 yaşını geçen insan sayısı 86 bin 510’du. Her 100 yaş üstü 10 kişiden dokuzu da kadın.

KANE TANAKA KİMDİR?

Kane Tanaka Chiyo Miyako'nun 22 Temmuz 2018'deki ölümünden ve kendi ölümüne kadar dünyanın en yaşlı doğrulanmış yaşayan kişisi olan bir Japon süper asırlık yaşındaydı. Tanaka 2022 yılında 119. yaşını kutlamıştı. Chiyo Miyako'nun 2018'de ölmesiyle birlikte en yaşlı Japon unvanı elde etmiştir. Tanaka, yaşı doğrulanmış kişiler içinde Jeanne Calment'den sonra en yaşlı ikinci kişidir. Kola ve çikolataya karşı zaafı olan Kane Tanaka, 117. doğum gününü bir şişe kola ile kutlamıştır.

Tanaka, doğrulanmış en yaşlı Japon ve şimdiye kadar doğrulanmış en yaşlı ikinci kişidir

Kane Tanaka (kızlık soyadı "Ota") 2 Ocak 1903 Kyūshū adasındaki Wajiro köyünde doğdu. Kumayoshi ve Kuma Ota ailesinin üçüncü kızı ve yedinci çocuğu idi. Kane diğerlerine göre erken doğdu ve anne sütü ile büyütüldü. 1912 yılında Meiji dönemi sona erdiğinde 9 yaşındaydı.

Kane, 1922 yılında kuzeni Hideo Tanaka ile evlendi ve bu evlilikten iki kız ve iki erkek çocuğu dünyaya geldi. Çift evlilikleri süresince Hideo'nun kardeşinin ikinci kızını üçüncü kızları olarak evlat edindi. Kane'in en büyük kızı doğumundan kısa bir süre sonra öldü, üvey kızı ise 1945'te henüz 23 yaşındayken belirsiz bir hastalıktan öldü. Çift, Shiruko ve Udon satan mağazalarda çalıştı. Kane'in kocası 1937'de askere alındı ve 1939'a dek bu görevi sürdü. Oğlu da askerdi ve İkinci Dünya Savaşının sonlarına doğru Sibirya'da esir edildi ve 1947'de serbest kalınca eve geri dönebildi.

Savaşın ardından çift, mağazada çalışmaya devam etti. Kane, Birleşik Devletler ordusu tarafından görevlendirilen papazların etkisi altında kaldı ve bir Hristiyan'a dönüştü. 63 yaşında emekli oldu ve akrabalarını ziyaret etmek maksadıyla Amerika'daki Colarado ve Kaliforniya'yı ziyaret etti. Kocası 71 yıllık evliliğin ardından 1993 senesinde 90 yaşında iken öldü.

Kane, Eylül 2018'den ölümüne kadar Fukuoka, Higashi-ku'daki bir huzurevinde yaşamaktaydı. 118. doğum gününde hala sağlıklı olduğu bildirilmişti. Ara sıra Othello oynar ve tesis koridorlarında kısa yürüyüşler yapardı. Hobileri arasında kaligrafi ve aritmetik problemleri çözmekte yeralıyordu. 5 torun ve 8 torununun torunu vardı.

SAĞLIĞI VE UZUN ÖMRÜ

Tanaka hayatı boyunca birkaç büyük hastalıkla baş etti. 35 yaşındayken üvey kızı ile birlikte paratifo ateşine yakalandı. 45 yaşındayken pankreas kanseri ameliyatı geçirdi. Kane'e en son kalın bağırsak kanseri teşhisi koyuldu ve 103 yaşında ameliyat oldu. İkinci oğlu ve karısı tarafından hayatı ve uzun yaşamına ilişkin alınan notlar In Good and Bad Times adıyla 107 yaşındayken yayımlandı. Eylül 2017'de KBC'ye röportaj verdiğinde 114 yaşındaydı. 120 yaşına dek yaşamak istediğini söyleyen Kane, uzun ömürlü olmak için Tanrıya, aileye, uykuya, umuda, iyi beslenmeye ve matematik pratiklerine inandığını söyledi.

Tanaka'nın 2020 Yaz Olimpiyatları'nda meşaleyi tutması bekleniyordu ancak COVİD-19 endişesiyle meşaleden çekildi.

9 Mart 2019'da Guinness Dünya Rekorları tarafından "Dünyanın Yaşayan En Yaşlı Kişisi" ve "Dünyanın Yaşayan En Yaşlı Kadını" olarak resmen ilan edildi. 19 Eylül 2020'de Nabi Tajima'nın 117 yıl 260 günlük ölüm yaşını geçtikten sonra şimdiye kadar ki en uzun yaşayan Japon kişisi ve dünyanın en yaşlı üçüncü kişisi rekorunu kırdı.