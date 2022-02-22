Donetsk ve Luhansk nerede? Donetsk ve Luhansk bölgesi neresi?
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki iki ayrılıkçı bölge Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıyan kararı onay için Rusya Parlamentosu'na gönderdi. Soğuk savaşa neden olan karar sonrası Donetsk ve Luhansk ayrlıkçı bölgeleri ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Donetsk ve Luhansk nerede? Donetsk ve Luhansk bölgesi neresi? İşte detaylar…
22.02.2022 - 07:37 |
Rusya Devlet Başkanı Putin, Donetsk ve Luhansk ayrılıkçı bölgelerini tanıdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu kararı dünyayı alarma geçirdi. Tanıma kararı Batı’da tepkiler de peş peşe geldi. Peki,
DONETSK NERESİ, HANGİ ÜLKEDE?
Donetsk, veya eski adıyla Stalino, Ukrayna'daki Donetsk yönetim biriminin merkezi. Çevresindeki kömür madenleri nedeniyle, Ukrayna'nın en büyük metalurji merkezlerinden biridir. Nüfus 1,131,700. Şehrin futbol takımı, dünyaca ünlü Shakhtar Donetsk takımıdır.
LUHANSK NEREDE?
Luhansk, Ukrayna'nın Luhansk Oblastının başkenti olan şehirdir. Bu şehir, Luhanka Nehrinin Vilhova Nehriyle kesiştiği yerde 1795 yılında kurulmuştur. Şehrin nüfusu 2013 yılı itibarıyla 425.848'dir.