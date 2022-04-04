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DünyaCumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD ile kritik görüşme!
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD ile kritik görüşme!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde İbrahim Kalın ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland arasında gerçekleşen görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere Suriye, Azerbaycan, Ermenistan, İsrail gibi bölgesel konular ele alınırken enerji güvenliği, savunma işbirliği, ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler değerlendirildi.

04.04.2022 - 23:41 | | İHA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD ile kritik görüşme!

29 Mart’ta İstanbul’da yapılan toplantının Rusya-Ukrayna müzakerelerine olumlu bir ivme kazandırdığı belirtildi. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması noktasında Türkiye’nin önemli bir rol üstlendiği vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye’nin ateşkes sağlanması ve insani koridorların açılması yönündeki diplomatik girişimlerini kararlılıkla sürdüreceği muhataplara aktarıldı. Türkiye-ABD Stratejik Mekanizmasının hayata geçirilmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi. Bu mekanizmanın ikili ilişkilerin seyrine pozitif etki yapacağı beklentisi ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalından ABD ile kritik görüşme

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