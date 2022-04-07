Cemal Kaşıkçı kimdir? Cemal Kaşıkçı nerede ve nasıl öldü? İşte Cemal Kaşıkçı davasında son durum!

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin 26 sanığın yargılandığı davada mahkeme, durma kararı vererek yargılamanın Suudi Arabistan adli makamlarına devrine hükmetti. Dosya, Adalet Bakanlığı'nın olumlu görüşü üzerine Suudi Arabistan'a gönderildi. Bu haberin ardında Cemal Kaşıkçı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Cemal Kaşıkçı kimdir? Cemal Kaşıkçı nasıl öldü? Cemal Kaşıkçı neden öldürüldü? İşte Cemal Kaşıkçı davasında son durum!

CEMAL KAŞIKÇI KİMDİR?

13 Ekim 1958 tarihinde Suudi Arabistan'ın Medine şehrinde dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini Suudi Arabistan’da tamamlayan Cemal Kaşıkçı, 1982’de Indiana State Üniversitesi’nden mezun oldu.

1991 - 1999 yılları arasında Al Madina gazetesinin yazı işleri müdürlüğü ve genel yayın yönetmenliği vekilliği yapan Kaşıkçı, bunun yanı sıra OKAZ, Al Sharq Al Awsat, Al Majalla ve Al Muslimoon da dahil olmak üzere çeşitli günlük ve haftalık Arap gazeteleri için muhabirlik yaptı.

İngilizce yayın yapan Arab News'de yönetici olarak dört yıl çalışan Kaşıkçı, buradan sonra Al Watan'ın yazı işleri müdürlüğü görevinde kısa süre bulundu. Gazetede ülkedeki yapıyı eleştiren yazılarının çıkması üzerine görevden alındı.

Bu olaydan sonra Suudi Arabistan'ı terk eden Kaşıkçı, İngiltere ve ABD'de Suudi Arabistan Büyükelçiliği yapan Prens Türki al Faysal'ın medya danışmanlığını yapmaya başladı. 2008 yılında yeniden Al Watan'ın yazı işleri müdürlüğüne getirildi ve 2010 yılında yayınlanan eleştirel yazılar nedeniyle tekrardan görevden alındı.

Kaşıkçı, 2015'te Bahreyn'de açılan ve Suudi Prens El-Velid bin Talal'in finanse ettiği Al-Arab kanalında yer almış, Bahreynli muhalif bir din adamıyla söyleşi yapması nedeniyle kanal kapatılmıştı.

Eylül 2017'den itibaren ABD'de yaşamaya ve Washington Post gazetesinde köşe yazmaya başlayan Kaşıkçı'dan bir süredir haber alınamıyordu. Türkiye vatandaşı nişanlısı Hatice Cengiz ile evlenmek için gerekli yasal işlemleri yapmak için 2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na giden Cemal Kaşıkçı konsoloslukta cinayete kurban gitti.

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ

Evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna giden Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan bir daha haber alınamamıştı.

Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu bir türlü netlik kazanamadı.

Amerikan Washington Post gazetesi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA), Kaşıkçı cinayetinin emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığını yazmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 20 sanık hakkında düzenlenen iddianame sonucu kamu davası sürüyordu. 7 Nisan 2022’de Cemal Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a devredildi.