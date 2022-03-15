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AEB nedir, AEB ülkeleri hangileri? Türkiye AEB ülkesi mi?

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, iç piyasanın korunması için bazı ürünlerin ihracatının durdurulmasına karar verildiği belirtildi. Rusya, üçüncü ülkelere beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatını, Avrasya Ekonomik Birliğine (AEB) de tahıl ihracatını geçici olarak yasakladı. Söz konusu gelişmenin ardından “AEB nedir, AEB ülkeleri hangileri? Türkiye AEB ülkesi mi?” sorularına yanıt aranmaya başlandı.

15.03.2022 - 07:40 |
AEB nedir, AEB ülkeleri hangileri? Türkiye AEB ülkesi mi?

AEB nedir, AEB ülkeleri hangileri? ve Türkiye AEB ülkesi mi?” sorularına yanıt aranıyor. Rusya yaptığı açıklamada "AEB ülkelerine 30 Haziran'a kadar tahıl (buğday, çavdar, arpa ve mısır), üçüncü ülkelere ise beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatı 31 Ağustos’a kadar geçici olarak yasaklanmıştır. Söz konusu ürünlerin ihracatı, insani yardım dahil belirli koşullar içerisinde yine de gerçekleştirilebilecektir." ifadelerine yer verildi.

AEB NEDİR?

Avrasya Ekonomik Birliği (AEB), 29 Mayıs 2014'te Belarus, Kazakistan ve Rusya liderleri tarafından imzalanan bir antlaşma ile temelleri atılan siyasi ve ekonomik bir birliktir. AEB'ye Ermenistan'ı dahil eden antlaşma 9 Ekim 2014'te imzalandı. Birlik resmen 1 Ocak 2015'te kurulmuştur. 23 Aralık 2014'te anlaşmaya imza atan Kırgızistan'ın Avrasya Birliği'ne tam üyeliği, protokollerin onaylandığı 1 Mayıs 2015 tarihinden itibaren geçerliliğini kazanmıştır. Birliğin temeli 1994 yılında atılmıştır.

AEB ÜLKELERİ HANGİLERİ, TÜRKİYE AEB ÜLKESİ Mİ?

Belarus

Ermenistan

Kazakistan

Kırgızistan

Rusya

 

 

 

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