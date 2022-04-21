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ABD’den dünyanın 3. büyük kripto şirketine yaptırım

ABD, Rusya merkezli kripto para madenciliği şirketi BitRiver, Rus ticari bankası Transkapitalbank ve Rus oligark Konstantin Malofeyev tarafından yönetilen ve 40'tan fazla kişi ve kuruluştan oluşan küresel bir ağa yaptırım uyguladı

21.04.2022 - 00:03 | | İHA
ABD’den dünyanın 3. büyük kripto şirketine yaptırım

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, ABD, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları duyurdu. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya merkezli kripto para madenciliği şirketi BitRiver, Rus ticari bankası Transkapitalbank ve Rus oligark Konstantin Malofeyev tarafından yönetilen ve 40'tan fazla kişi ve kuruluştan oluşan küresel bir ağa yaptırım listesine alındığı duyuruldu.

Bakanlık, Transkapitalbank'ın Rus hükümetine uluslararası yaptırımlardan kaçınmak için seçenekler önerdiğini ve bu nedenle yaptırım listesine alındığını aktardı.

Rusya'nın kripto para madenciliği endüstrisinde faaliyet gösteren ve dünyanın üçüncü büyük şirketi olduğu bildirilen BitRiver ile Rusya merkezli 10 yan kuruluşunun yaptırımlarla hedef alındığını ifade eden Bakanlık, ABD’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptırımların etkisini azaltmak veya kaçmak için hiçbir varlığı kullanmamasını sağlamaya kararlı olduğu vurguladı.

AMAÇ KRELİN'İN GÜCÜNÜ DÜŞÜRMEK

Hazine Bakanlığı'nın Terör ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson, "Hazine, Putin'in acımasız savaşını desteklemeye yardımcı oldukları için Rusya'ya karşı ABD yaptırımlarından kaçan, kaçınmaya teşebbüs eden veya yardım edenleri hedefleyebilir ve hedefleyecektir. ABD’nin uluslararası ortaklarıyla yakın koordinasyon içinde uyguladığı yaptırımlar, Kremlin'in gücünü düşürmek ve işgalini finanse etme yeteneğini bozmak için çalışacak" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığından 635 Rus vatandaşına vize kısıtlaması getirdi

Hazine Bakanlığı ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığının Rusya'da ve yurtdışındaki muhalefeti bastırmaya dahil olan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tehdit eden faaliyetlerde bulunan ve Ukrayna'nın Donbass bölgesindeki Rusya kontrolündeki bölgelerde hapishaneler ve resmi olmayan gözaltı tesislerinde insan hakları ihlallerine karışan 635 Rus vatandaşına vize kısıtlaması getireceğini aktardı.

Hazine Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığının 3 Rus yetkiliye “ağır insan hakları ihlallerine karıştıkları için” ve Belarus’ta demokrasiyi baltalamaktan sorumlu 17 kişiye de vize kısıtlaması uygulayacağını ifade etti.

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