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ABD'de silahlı saldırı! Yaralılar var

ABD’nin Güney Carolina eyaletinde düzenlenen ikinci silahlı saldırıda 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

17.04.2022 - 23:34 | | İHA
ABD'de silahlı saldırı! Yaralılar var

ABD’nin Güney Carolina eyaletinde ikinci silahlı saldırı düzenlendi. Sabah saatlerinde Hampton County’deki Cara's Lounge adlı kulübe düzenlenen saldırıda 9 kişinin yaralandığı aktarıldı. Saldırının nedeni henüz bilinmezken, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Güney Carolina eyaletindeki Columbiana Alışveriş Merkezi’ne dün düzenlenen saldırıda ise 14 kişi yaralanmıştı. Polis, saldırıyla ilgili gözaltına aldığı üç kişiden biri olan 22 yaşındaki Jewayne M. Price'ın tutuklandığını duyurdu.

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