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ABD Başkanı Biden, Putin'i "savaş suçlusu" olarak nitelendirdi

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında, "Bence o bir savaş suçlusu" dedi.

16.03.2022 - 23:40 | | İHA
ABD Başkanı Biden, Putin'i "savaş suçlusu" olarak nitelendirdi

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "savaş suçlusu" olarak nitelendirdi. Biden'a bir gazeteci tarafından yöneltilen "Gördüklerinizden sonra Putin'e savaş suçlusu demeye hazır mısınız?" sorusuna Biden, "Bence o bir savaş suçlusu" şeklinde cevap verdi.
Daha sonra Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yaptığı bir açıklamada Biden için, "Başkan Biden içtenlikle konuşuyor ve haberlerde gördüğümüz acımasız bir diktatörün bir ülkeyi işgal ederek yaptığı barbarca eylemlerden bahsediyordu" dedi.
Biden bugün yaptığı bir konuşmada Rusya'nın saldırılarının sivilleri hedef aldığını ve Ukrayna'daki apartman binalarını, doğumhaneleri ve hastaneleri de hedef aldığını belirtmişti.
Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Putin'i "savaş suçlusu" olarak nitelendiren ilk devlet lideri oldu. Daha önce Biden da dahil olmak üzere yetkililer, Ukrayna'da savaş suçlarının işlendiğini söylemekten kaçınmış ve bu terimin kullanılıp kullanılamayacağına ilişkin soruşturmaların devam etmekte olduğunu söylemişti.

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