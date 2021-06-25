Yıllık izin süreleri kaç gündür, nasıl kullanılır? Yıllık izin ücretleri nasıl hesaplanır?

Türk hukukunda işyerinde 1 yılı dolduran çalışanlar yıllık izin hakkına sahiptir. Yıllık iznin çalışan veya işveren tarafından kötüye kullanılmasını önlemek için her iki taraf da konuyla ilgili geçerli kural ve düzenlemelerden haberdar olmalıdır.

Çalışan kişilerin dinlenme haklarının yasal bir şekilde korunması yıllık izin ile sağlanmaktadır. Çalışan kişilerin her yıl ücretleri ödenip bir süre dinlenme ihtiyaçlarını gidermeleri hem sağlıkları açısından hem de iş güçlerini toplamaları açısından son derece önemlidir.

YILLIK İZİN SÜRELERİ KAÇ GÜNDÜR, NASIL KULLANILIR?

Yıllık izin, çalışanlar için oldukça önemlidir. İş hayatının stresli temposundan uzaklaşmak, dinlenmek ve biraz ara vermek çalışanlara iyi gelmektedir. İşte tam bu noktada yıllık izin devreye girmektedir.

Çalışanların yıllık izin kullanmaya hak kazanmaları için öncelikle bir müddet çalışmaları gerekmektedir. Aynı işverenin aynı iş yerinde ya da şubelerinde geçirilen süreler toplanarak yıllık izin için hak kazanılıp kazanılmadığına bakılabilir.

Bir kişi çalıştığı yerde yaklaşık bir yıl süre ile çalışmış ise o zaman yıllık izin almaya hak kazanmış demektir. Bir kişi aynı işverene ait olan A iş yerinde 4 ay B iş yerinde ise 9 ay çalışmış ise bu çalışmalar toplanarak yıllık izine hak kazandığı görülebilmektedir.

Yıllık izin, aynı iş yerinde belli bir süre çalışan ve bunun yanında çalışmaya devam eden çalışanlara verilen bir izindir. Bu izin 4857 sayılı İş Kanunu’nda da koruma altına alınmıştır. Yıllık izin terimini genellikle yıllık ücretli izin şeklinde de duymak mümkündür. Yıllık izin, çalışanlara bir hak olarak verilmektedir. Gösterilen çalışma ve çaba karşılığında çalışanların bir süre dinlenmeleri, enerji toplamaları, fiziksel ve psikolojik olarak sağlıklarını toplamaları gerekmektedir. Bu durum kanunda hem işveren hem de çalışanın sorumluluğunda belirtilmektedir.

Tüm bu sebeplerden ötürü bir çalışanın kazanmış olduğu yıllık izin hakkına işverenin herhangi bir engel koyması mümkün değildir. Ayrıca çalışan kişinin de bu hakkından vazgeçmesi mümkün değildir. Bu hakkın paraya çevrilmesi de söz konusu değildir. Çalışanların yıllık izin elde edebilmeleri için birtakım şartları yerine getirmeleri gerekir.

Çalışan kişiler çalıştıkları yerde bir yılı tamamladıktan sonra yıllık izin kullanmaya hak kazanırlar. Yıllık izin kullanmak isteyen kişiler bu durumu iş yerine yazılı bir şekilde bildirmelidir. Bu şekilde yıllık izin hakkı elde etmiş olurlar.

YILLIK İZİN ÜCRETLERİ NASIL HESAPLANIR?

Yıllık izin, yıllık ücretli izin ismi ile de bilinmektedir. Çalıştığı yerde bir yılı dolduran kişiler yıllık izin kullanmaya hak kazanmaktadır. Yıllık izine çıkan bir kimsenin ücreti aynı şekilde maaşına yansıtılır. Herhangi bir kesinti söz konusu değildir.

Bunun yanında yıllık izin süresi boyunca çalışanların başka ücretli bir işte çalışması mümkün değildir. Bu gibi bir durum ile karşılaşılması halinde işveren ödemiş olduğu parayı tekrar geri talep edebilmektedir.

Yıllık izin hesaplamalarında bir takım parametreler göz önünde bulundurulmaktadır. Çalışanın iş yerinde ne kadar çalıştığı ve kaç yaşında olduğu bu parametrelerdir. Aynı iş yerinde 1 ile 5 yıl arasında çalışan kişilere 14 günlük yıllık izin hakkı verilmektedir.