Yedek astsubay nasıl olunur, şartları nelerdir? Kimler yedek astsubay olamaz?

Bedelli askerlikten yararlanmak istemeyen kişilere ise farklı alternatifler sunulur. Lisans ya da lisans üstü mezunlara yedek subaylık şansı tanımlanır. Aynı zamanda meslek yüksekokulu mezunlarına ise yedek astsubaylık şansı veriliyor. Lisans ya da üstü mezunlar da yedek astsubaylık şansından yararlanabilir. Yedek subay ve astsubay olan kişiler, askerlik görevlerini 12 ay olarak yerine getirir.

Yedek Astsubay Nasıl Olunur?

Yedek astsubay olmak için lisenin bitirilmesi yeterlidir. Lise bittikten sonra üniversite sınavlarından alınan puan ile birlikte askeri mülakatlara girerek yeterli görülen durumlarda astsubay olunabilir. Bunun bir başka alternatifi ise, üniversitelerin lisans ya da önlisans bölümlerinden mezun olmak gerekir.

Üniversitelerin bu bölümlerinden mezun olan kişiler, TSK'nın duyurusu yayınlandıktan sonra askerlik şubesine başvuru yaparak katılma hakkı kazanır. Askeri hastaneye sevk edilerek öncelikle adaylardan bir sağlık raporu alınır. Orada sorun çıkmaması halinde ise, 50 soruluk yazılı sınava girilir. Bu sınavlardan adayların minimum 70 puan alması gerekir. Aynı zamanda sınav kazanıldığı zaman son olarak adaylar mülakat sürecine tabi tutulur.

Yedek Astsubay Olma Şartları Nelerdir?

Yedek astsubay olmak için adayların taşıması gereken bazı şartlar vardır. Bu şartlar ise şunlardır;

Lise ya da dengi okullardan mezun olmak veya 2 yıllık ya da 4 senelik fakültelerden mezun olmak,

4 senelik fakülteleri bitirenler kişilerin 28 yaş üstü olmaması gerekir,

Adayların diş yapısının kusursuz olması,

2 senelik fakülteleri bitiren kişilerin 26 yaş üstü olmaması,

Vücutta herhangi yanık, çizik, jilet izi, dövme gibi durumlar olmaması,

Yedek astsubay adaylarının TSK'nın belirlemiş olan boy ölçü oranına sahip olması gerekir. Bu oran ise, erkeklerde 1.64, kadınlarda 1.58 boy minimum şartı vardır.

Bedelli askerlikten yararlanmak isteyen kişilerin, ödeme yaptıktan hemen sonra celp tercihlerini belirlemesi gerekir.

Kurada çıkmamaları halinde ise erteleme hakkı olan kişiler, askerliklerini erteleyebilir ya da eğitim durumlarına göre yedek astsubay olarak da vatani görevini yerine getirebilir.

Bedelli askerlikten yararlanmak istemeyen kişilere ise farklı alternatifler sunulur. Lisans ya da lisans üstü mezunlara yedek subaylık şansı tanımlanır. Aynı zamanda meslek yüksekokulu mezunlarına ise yedek astsubaylık şansı veriliyor. Lisans ya da üstü mezunlar da yedek astsubaylık şansından yararlanabilir. Yedek subay ve astsubay olan kişiler, askerlik görevlerini 12 ay olarak yerine getirir.

Bu şartlara sahip olan adayların astsubay ve yedek astsubay olması mümkündür. Adaylar tüm bu şartlara uygunsa e-devlet üzerinden başvuru yapabilir.

Kimler Yedek Astsubay Olamaz?

Yedek astsubay olma şartlarını taşımayan kişiler yedek astsubay olma şansı yakalar. Bu kişiler e-devlet üzerinden başvuru gerçekleştirebilir