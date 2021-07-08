Ücretsiz izin nedir, nasıl alınır? Ücretsiz izin hakkı ne kadardır?

İş hayatında yer alan insanlar için en önemli konuların başında izinler gelmektedir. İzin hakkı olan kişiler bu haklarını istedikleri zaman kullanabilmektedirler. Tabi bu durum iş yerlerine göre değişiklik gösterebilir. İnsanlar bazı durumlarda ise ücretsiz şekilde izne çıkmayı talep etmektedirler.

HANGİ TÜR İZİNLER BULUNMAKTADIR?

Çalışan kişiler için ücretli ve ücretsiz olmak üzere iki türlü izin bulunmaktadır. Bu izinleri almak için çalışılan yerden izin talep edilmesi gerekmektedir. Ücretli izin kişilerin yıllık olarak kullanması gereken izin miktarını ifade etmektedir. Ücretsiz izin ise kişilerin özel olarak aldığı izinlerdir. Bu izinlerde ücret verilmemektedir.

Ücretsiz izinlerin alınma şekli kanuna uygun bir şekilde yapılmaktadır. Yani bu izinlerin verilme şekli uygun bir şekilde olmalıdır. Hem işveren hem de işçi yasal hakları doğrultusunda hareket etmektedir.

ÜCRETSİZ İZİN NEDİR, NASIL ALINIR?

Ücretsiz izin, kişilerin çalıştıkları iş yerlerinde ücretsiz olarak alabildikleri izin türünü ifade etmektedir. Bu izni yasal olarak herkes alabilmektedir. Bu izin türü herkese eşit bir şekilde verilmektedir. Ücretsiz izin verme hakkı işveren kişilere aittir. İşverenler talep eden personele ücretsiz olarak izin verebilir.

İşverenler personele izin verdikten sonra izin türüne göre hareket etmektedirler. Bu izin türü ücretsiz olduğu zaman işveren işçiye maaş ödemez. İzne çıkan kişi bu süreyi maaş almadan tamamlar ve daha sonra iş başına geri döner.

ÜCRETSİZ İZİN HAKKI NE KADARDIR?

Ücretsiz izin hakkını kullanmak isteyenlerin bu sürede maaş alma şansları yoktur. Bu şekilde izne çıkan kişiler için belirli bir süre bulunmaktadır. Bu süre bittikten sonra iş başına dönmek gerekmektedir. Ücretsiz izin hakkı ise alınan izne göre değişiklik göstermektedir.

İsteyen herkes bu izin hakkından yararlanabilmektedir. Ücretsiz izin genel olarak ihtiyaç zamanlarında alınmaktadır. Çünkü ücretsiz izin boyunca maaş almama durumu bulunmaktadır. Bu yüzden izne çıkmadan önce düşünmek lazımdır.

ÜCRETSİZ İZİN TÜRLERİ

Ücretsiz izin türleri arasında iki türlü izin bulunmaktadır. Bu izinlerden ilki doğum iznidir. Doğum iznini kullanan bayanlar bu süre bitiminde ücretsiz şekilde izni devam ettirebilir. Diğer ücretsiz izin ise yol iznidir. Yol iznine çıkan kişilerde bu izni uzattığı zaman maaş almazlar.

Doğum izni: Doğum iznine çıkan kişiler bu süre bittikten sonra daha fazla izin talebinde bulunabilir. Bu izin talebi 6 aya kadar olmalıdır. İlk başta ücretli izne ayrılan kişi bu izni uzattığı zaman maaş alamaz. Çünkü ücretli çıkılan izin bittiği zaman alınan izin ücretsiz olarak verilmektedir. Bu şekilde izne devam eden kişi maaş alamaz.

Yol izni: Yasal olarak ücretli izne çıkan kişi bu sürede yol iznini 4 gün daha uzatabilir. Bu uzatma sonucunda ücretli olan izin ücretsiz izne dönüşmektedir. Normal izinden sonra alınan izin için maaş ödenmediği görülmektedir. Ücretsiz izne ayrılmak isteyen kişilerin bunları bilerek hareket etmesi gerekmektedir.