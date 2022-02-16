Teğmen nasıl olunur, şartları nelerdir? Kimler teğmen olamaz?

Teğmen olmak için belirlenmiş kurallara uymayan kişiler teğmenlik için başvuru yapamaz. Teğmen olmak isteyen kişilerin alkol ve uyuşturucu bağımlısı olmaması ve bu nedenle bir tedavi görmüş olmaması gerekir. Aynı zamanda erkekler için 20 yaşı kadınlar için ise lisansüstü eğitimini tamamladıysa 32 yaşını geçmemiş olması çok önemlidir.

Teğmen Nasıl Olunur?

Ülkemizdeki pek çok genç askerlik mesleğini profesyonel bir şekilde yürütmek ve bunu mesleğe çevirmek istiyor. Teğmen olabilmek için belirlenmiş olan bazı belli başlı şartları yerine getirmek gerekir. Özellikle de Harp Okulu için başvuru gerçekleştirenlere öncelik verilir Bu doğrultuda teğmen olabilmek için başvuru belirlenen şartları şunlardır;

En fazla 20 yaşında olmak gerekir.

ÖSYM üzerinden o yıl gerçekleştirmiş sınavdan, Milli Savunma Üniversitesi için gereken taban puanı almak gerekir.

T.C. vatandaşı olmak gerekir.

Devletin güvenliğini tehlikeye atacak herhangi bir yapı içinde yer almamak ya da adli sicil kaydı bulunmaması gerekir.

Boşanmış, evli, nişanlı ya da çocuklu ve benzeri durumlar içinde olmaması gerekir.

Askeri okula giriş yaparak intibak eğitimi üzerinden bunu başarı ile gerçekleştirmek gerekir.

Küçük ya da büyük herhangi bir şekilde hüküm giymemiş olmak gerekir.

Teğmen Olma Şartları Nelerdir?

Teğmen olma şartlarının başında özellikle de 20 yaşın altında olmak gerekir. Aynı zamanda en önemli şartlardan birisi ise, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekir. Aynı zamanda herhangi bir hüküm giymemek ve devlete karşı olan hiçbir oluşumda yer almamak da önemli şartlar arasında yer alır. Bunların dışında zihinsel ve fiziki yeterlilik de yine belli başlı kurallara göre ele alınır. Bu durum kızlara ve erkeklere göre değişkenlik gösterir. Teğmenliğe başvuracak kişilerin eğitim durumu 4 yıllık lisans ya da yüksekokul olmalıdır. Aynı zamanda adayların vücudunda dövme ve jilet gibi çeşitli izlerin olmaması gerekir. Bunun yanı sıra alkol ya da uyuşturucu bağımlısı olarak daha önce tedavi görmemiş olmak gerekir.

Kimler Teğmen Olamaz?

Teğmen olmak için belirlenmiş kurallara uymayan kişiler teğmenlik için başvuru yapamaz. Teğmen olmak isteyen kişilerin alkol ve uyuşturucu bağımlısı olmaması ve bu nedenle bir tedavi görmüş olmaması gerekir. Aynı zamanda erkekler için 20 yaşı kadınlar için ise lisansüstü eğitimini tamamladıysa 32 yaşını geçmemiş olması çok önemlidir.

Adayların devletin güvenliğini ve birliğine tehlikeye atacak herhangi bir oluşum içinde bulunmaması gerekir. Teğmenlerin, devletin güvenliğini gözetebilecek bir özelliğe sahip olması gerekir. Aynı zamanda yabancı uyruklu kişiler teğmen olamaz ve teğmen olmak için başvuru yapamaz.