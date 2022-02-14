Yozgat Bozok Üniversitesi en az lise mezunu 4/B sözleşmeli personel alacak!

Yozgat Bozok Üniversitesi personel alacak! Yayımlanan ilana göre, üniversiteye 4/B sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Başvurular 28 Şubat’ta sona erecek. Peki, Yozgat Bozok Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Yozgat Bozok Üniversitesi personel alımı başvuru şartları!

Yozgat Bozok Üniversitesi, 4/B sözleşmeli hemşire, ebe, fizyoterapist, eczacı, psikolog, laborant, sağlık personeli ve sağlık teknikeri alacak.

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını www.bozok.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu eksiksiz doldurularak istenilen belgeler ile Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen yapabilecek.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR!

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. (Lise mezunları için KPSSP94,

Önlisans mezunları için KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSP3 puanı esas alınacaktır.)

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

4- Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak,

5- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak,

6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”

İSTENİLEN BELGELER

1- Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi,

2- KPSS Sonuç Belgesi (üzerinde kontrol kodunun bulunması gerekmektedir.)

3- Bir adet vesikalık fotoğraf. (son altı ay içinde çekilmiş),

4- Sözleşmeli Personel Başvuru Formu ( www.bozok.edu.tr ) ilan duyurusundan temin edildikten sonra eksiksiz olarak doldurulup teslim edilecektir.

5- Başvurulan unvanda eğitim belgesi veya sertifika istenmiş ise fotokopisi,

6- Başvurulan unvanda çalışma şartı (tecrübe/deneyim) istenmiş ise; SGK Hizmet Döküm Belgesi ve alanında çalıştığına dair çalışma belgesi. Çalışma belgesinde işyeri SGK sicil numarası ile o işyerinde yaptığı iş açıkça yazılı olmak zorundadır. Çalışma belgesini veren işyeri ile sigorta primini yatıran işyerinin aynı olması gerekmektedir.

7- Başvuru işlemleri belgelerin fotokopileri ile yapılacak, yerleştirme işlemlerinde ise asıl belgeler istenecektir. Belgelerinin aslını getirmeyenlerin işlemleri yapılmayacaktır.

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