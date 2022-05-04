Sunexpress 180 kabin memuru alacak! İşte başvuru şartları!

Sunexpress duyurdu! 180 kabin memuru alınacak. Kabin memuru alımı için başvuru süreci ve şartları belli oldu. Yayımlanan ilana göre, Antalya üssü için ve yaz sezonunu kapsayan şekilde belirli süreli sözleşme çerçevesinde işe alım yapılacak. Alınacak personele, döviz bazlı ücretlendirme yapılacak. Ayrıca, personelin, özel sağlık sigortası ve ek kazançlar haklarından da faydalanabileceği bilgisi paylaşıldı. Peki, Sunexpress kabin memuru başvurusu nasıl yapılır? Sunexpress kabin memuru maaşları ne kadar? İşte detaylar…

SUNEXPRESS KABİN MEMURU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sunexpress kabin memuru alımı ilanı Kariyet.net üzerinden yayınlandı. Adayların, kariyer sitesi üzerinden özgeçmişlerini oluşturduktan sonra başvuru yapmaları gerekiyor.

SUNEXPRESS KABİN MEMURU ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!

Yayınlanan ilanda başvuru şartları şu şekilde:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız ve Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahipseniz,

-Yurt içinde okuduysanız en az lise diploması, yurt dışında okuduysanız lise denklik belgesi ibraz edebilecekseniz,

-İyi derecede Türkçe ve İngilizce biliyorsanız (ek dil tercih sebebidir),

-Kadın adaylar için, 1.55 -1.80m boy aralığında ve uygun boy-kilo orantısına sahipseniz,

-Erkek adaylar için, 1.60 -1.85m boy aralığında ve uygun boy-kilo orantısına sahipseniz,

-Kabin memuru üniforması giyildiğinde, vücudunuzun görünecek yerlerinde dövme, piercing, yara izi vb. bulunmuyorsa,

-Dış görünüşünüze özen gösteriyor ve iyi derecede yüzme biliyorsanız.

SUNEXPRESS KABİN MEMURU ALIMI MÜLAKATLARI NEREDE YAPILACAK?

Mülakat merkezi Antalya olarak belirlendi. Bu pozisyon özelinde sadece Antalya üssü için ve yaz sezonunu kapsayan şekilde (15 Mart - 31 Ekim) belirli süreli sözleşme çerçevesinde işe alım yapılacak. Süreçte toplam 180 kabin memuru SunExpress’e katılacak.

İŞE ALIM SÜRECİ NASIL OLACAK?

İşe alım süreci aşağıdaki gibi gerçekleştirilecek:

BİRİNCİ ADIM

- Kriterlere uygun adaylarınen kısa sürede sms ya da e-posta yoluyla sınava davet edilmesi

- 100 soruluk İngilizce seviye tespit sınavı (Online)

- 5 soruluk İngilizce pratik değerlendirmesi (Online)

- Yetkinlik envanteri (Online)

(1. adımda başarılı olan adaylar ile iletişime geçilir ve bu adaylar kurul mülakatına davet edilir.)

İKİNCİ ADIM

- Kurul mülakatı (45 dakika)(Yüz yüze gerçekleştirilecektir.)

KABİN MEMURUNA SAĞLANACAK OLANAKLAR

- Çok uluslu çalışma ortamı

- Döviz bazlı ücretlendirme

- Ek kazançlar

- Özel sağlık sigortası (Eş ve çocuklar dahil)

- 7/24 evinizden servis imkanı

- İndirimli bilet hakları (SunExpress, THY, Lufthansa ve dahası)

- Kariyer fırsatları

KABİN MEMURU MAAŞLARI NE KADAR?

Genel olarak uçuş şirketleri farketmeksizin kabin memurları ortalama 8.390 TL maaş alıyor.

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