Sağlık Bakanlığı’na 40 bin personel alımı için Cumhurbaşkanlığı tarafından kadro ihdası yapılmıştı. Sağlık Bakanlığı 10 Bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı için harekete geçti. Sağlık Bakanlığı’na alınacak personel için başvurular ÖSYM tarafından alınacak. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı? Sağlık Bakanlığı atama başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı hangi kadrolarda alım yapacak? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı…

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SÜRECİ BAŞLIYOR!

Cumhurbaşkanlığı tarafından Sağlık Bakanlığı’na 30 bini sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere toplam 40 bin pozisyon/kadro ihdası yapılmıştı. İlk etapta bu sayının 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı gerçekleştirildi.

Geriye kalan 10 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için Cumhurbaşkanlığınca açıktan atama izni verildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU ÖSYM TARAFINDAN ALINACAK

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sürecini başlatıyor. Branş dağılımlarını da içeren bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye gönderildiği bildirildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU!

5 bin 175’i Hemşire, 800’ü Ebe ve 3 bin 293’ü Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, Iş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapılacak.

ÖSYM SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini 15 Mart 2022 tarihinden itibaren yapabilecek. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir.

İŞKUR ÜZERİNDEN SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI DA YAPILACAK!

Ayrıca temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak. Başvurular 15 Mart 2022 – 21 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek.