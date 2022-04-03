Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman?

Sağlık Bakanlığı İŞKUR üzerinden 10 bin işçi alımı için geçtiğimiz günlerde ilana çıkmış, başvuruları da tamamlamıştı. Başvuruların bitmesinin ardından gözler Sağlık Bakanlığı kura çekimine çevrildi. Pek çok kişi Sağlık Bakanlığı işçi alımı için kura çekilişini ne zaman gerçekleştirileceğini merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı kurası ile ilgili merak edilenler…

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Kura çekimi Ankara'da 6 Nisan 2022 tarihinde noter huzurunda yapılacak. 09.00-18.00 saatleri arasında yapılacak kura çekiminin ardından sonuçlar yayınlanacak.

İşe alınacak sürekli işçiler, Sağlık Bakanlığı tarafından noter kurası ile belirlenecek. Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak.

HANGİ BÖLÜME KAÇ KİŞİ ALINACAK?

Temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10 bin sürekli işçi alımı yapılacaktır.