Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçları 2022! Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları sorgulama ve isim listesi!

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklanıyor! Geçtiğimiz haftalarda başvuruları alınan Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı için kuralar bugün çekiliyor. Gözler, Sağlık Bakanlığı tarafından canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişine çevrildi. Adaylar, işçi alımı kura sonuç listelerini araştırıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçları 2022 açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura sonuçları!

Sağlık Bakanlığı 10 bin personel ve 10 bin sürekli işçi alımı yapacağının müjdesini vermiş, başvuruları 15 – 21 Mart tarihleri arasında almıştı. Bakanlık, işçi alımına ilişkin değerlendirmesini yapılacak kura çekilişi ile gerçekleştireceğini duyurmuştu. İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 06-07 Nisan 2022 tarihlerinde Bakanlığın Bilkent Yerleşkesinde gerçekleşecek.

Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı için kura çekimi sabah saatleri itibariyle başladı. Bakanlığın işçi alımı için gerçekleştirdiği kura çekilişini adaylar canlı yayından izleyebilecek. Kura çekimi saat 18.00'e kadar devam edecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları belirtilen saatte https://iscisonuc.saglik.gov.tr adresinde yayımlanacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI 6 NİSAN KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLLER LİSTESİ!

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir. (Kura çekilişi saat 09:30’da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYININDA İZLENEBİLECEK!

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli işçi alımı kura çekimi, Bakanlığın resmi YouTube hesabından canlı yayınlanıyor.