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    Personel AlımıMİT'ten personel ilanı: Peşindeyiz, seni iyi tanıyoruz
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    MİT'ten personel ilanı: Peşindeyiz, seni iyi tanıyoruz

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), personel alımı ilanını dikkat çeken bir video ile duyurdu. Videoda, "Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz. Ülkenin yarınına birlikte iz bırakalım" mesajı yer aldı.

    06.04.2022 - 17:55 |
    MİT'ten personel ilanı: Peşindeyiz, seni iyi tanıyoruz

    Yurt içinde ve yurt dışında başarılı operasyonlara imza atan Milli İstihbarat Teşkilatı yeni çalışma arkadaşları arıyor. Teşkilatın internet sitesinden yapılan paylaşımda 4 kadro için ilan açıldığı duyuruldu.

    İstihbarat ve dil uzmanlarının yanı sıra koruma ve emniyet memurları ile mühendisler MİT bünyesine katılacak.

    Başvuracak adaylarda aranan ortak özellikler kadrolara göre farklılık gösteriyor. Ancak bütün görevler için "ketum olma" ve "stres altında çalışabilme" şartı var.

    Yüksek sorumluluk bilinci, disiplin, yoğun tempoya uyum, pratik ve hızlı düşünebilmek de öne çıkan özellikler. İstihbarat uzmanı adaylarının öncelikle analitik zeka ve yaratıcı düşünceye sahip olmaları gerekiyor. Kadrolara göre yaş ve yabancı dil puanı koşulları değişiyor.

    MİT'te çalışmak isteyen adaylar önce özgeçmişini siteye yükleyecek. Ön değerlendirme sürecinin ardından uygun görülen adaylara dönüş sağlanacak. (TRT Haber)

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