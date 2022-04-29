MEB personel alımı sonuçları açıklandı mı? Gözler Kariyer Kapısı MEB aşçı, aşçı yardımcısı ve fizyoterapist alımı sonuçlarında!

MEB aşçı ve fizyoterapist alımı sonuçları için yapılan aramalar arttı. MEB personel alımı atama sonuçları merak ediliyor. Peki Kapısı MEB aşçı, aşçı yardımcısı ve fizyoterapist alımı atama sonuçları açıklandı mı?

MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla 13 Kasım 2021 tarihinde yapılan yerleştirme sonucu, adayların tercihlerine yerleşememeleri, yetersiz başvuru çeşitli nedenlerle göreve başlayamamış olanlardan boş kalan 63 sözleşmeli fizyoterapist ile 1.588 sözleşmeli personel (aşçı, aşçı yardımcısı) pozisyonlarına personel alımına ilişkin sonuçlar 29 Nisan 2022 tarihinde kariyer kapısı resmi web sitesi üzerinden ve Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden ilan edilecek.

Atamaları valiliklerce kendilerine tebliğ edilen adaylar, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde (belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler hariç) göreve başlamak üzere atanmış oldukları il milli eğitim müdürlüklerine, istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde görevine başlamayanların atamaları ise iptal edilecektir.

MEB personel alımı sonuçları henüz açıklanmadı.

MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

ATAMASI YAPILAN PERSONELDEN GÖREVE BAŞLAMADAN ÖNCE İSTENİLEN BELGELER

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan 63 sözleşmeli fizyorepist ve 1.588 sözleşmeli aşçı ve aşçı yardımcısı pozsiyonları için yapılan atama sonucunda yerleştirilen adaylardan istenilen belgeler aşağıdaki gibidir:

2020 KPSS (B) grubu sonuç belgesi,

Başvuru sonuç belgesi,

Aşçı ve aşçı yardımcısı unvanına yapılan başvuru için istenilen sertifika veya belge,

Sağlık kurulu raporu,

Diploma veya e-Devlet üzerinden alınacak mezuniyet belgesi,

Güncel tarihli adli sicil kaydını gösterir belge.