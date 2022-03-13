KPSS şartı aranmıyor! 10 bin işçi alınacak, İŞKUR üzerinden...

Binlerce personel alımı yapılacak. KPSS şartı aranmıyor. Başvurular 15 Mart itibarı ile başlıyor. Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı yapacağını duyurdu. Temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10 bin sürekli işçi alımı yapılacaktır. Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar ise duyurunun ardından Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı başvuru sürecine ilişkin aramalarını arttırdı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'Kırk bin kadro kapsamındaki 10.000 SÖZLEŞMELİ sağlık personeli pozisyonu ile 10.000 sürekli işçi kadrosu için Mart ayı içinde ilana çıkılarak alım işlemi yapılacaktır. Sağlık hizmeti alacak vatandaşlarımıza ve sağlık camiamıza hayırlı olsun.' dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?



Sürekli işçi alımı Başvuruları 15 Mart 2022 - 21 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) http://esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecektir. Bakanlığımızca yapılacak 20.000 yeni atama sağlık camiamıza, yeni arkadaşlarımıza ve milletimize hayırlı olsun.

Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığa 30.000'i sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere, toplam 40 bin pozisyon/ kadro ihdası yapıldı.