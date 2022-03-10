KPSS 2022/3 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı!
ÖSYM duyurdu! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı! ÖSYM, KPSS 2022/3 yerleştirma işlemlerini tamamhlandığını açıkladı. İşte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı sonuç ekranı!
10.03.2022 - 10:59 |
ÖSYM, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar, ÖSYM’nin sonuç ekranı üzerinden yerleştirme sonuçlarını öğrenebilecek.
ÖSYM’den yapılan açıklamam şu şekilde:
“KPSS-2022/3: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı.
24 Şubat – 02 Mart 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/3 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 10 Mart 2022 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.”