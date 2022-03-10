°
Şehir seçiniz
    BİST2.0631.02EURO16.350.62USD14.730.56ALTIN937.32-0.14
    CANLI BORSA

    ÇALIŞMA HAYATI

    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    Personel AlımıKPSS 2022/3 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı!
    HaberlerPersonel Alımı Haberleri KPSS 2022/3 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı!
    ABONE OL

    KPSS 2022/3 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı!

    ÖSYM duyurdu! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı! ÖSYM, KPSS 2022/3 yerleştirma işlemlerini tamamhlandığını açıkladı. İşte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı sonuç ekranı!

    10.03.2022 - 10:59 |
    KPSS 2022/3 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı!

    ÖSYM, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar, ÖSYM’nin sonuç ekranı üzerinden yerleştirme sonuçlarını öğrenebilecek.

    ÖSYM’den yapılan açıklamam şu şekilde:

    “KPSS-2022/3: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı.

    24 Şubat – 02 Mart 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/3 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 10 Mart 2022 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.”

     

    GÜNCEL HABERLER

    Bakan Koca'dan sağlıkta şiddet suçlarına ilişkin açıklama

    Bakan Koca'dan sağlıkta şiddet suçlarına ilişkin açıklama

    Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

    Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

    ABD harekete geçti! Çin ve Kuzey Kore arasındaki...

    ABD harekete geçti! Çin ve Kuzey Kore arasındaki...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakan Koca'dan sağlıkta şiddet suçlarına ilişkin açıklama

    Bakan Koca'dan sağlıkta şiddet suçlarına ilişkin açıklama

    Sıradaki Haber
    KPSS 2022/3 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı!

    KPSS 2022/3 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı!

    Sıradaki Haber
    ABD harekete geçti! Çin ve Kuzey Kore arasındaki...

    ABD harekete geçti! Çin ve Kuzey Kore arasındaki...

    Sıradaki Haber
    Ayçiçek yağı ve zeytinyağı fiyatları ile ilgili açıklama! 81 ile gönderiliyor, fiyat sabit kalınca...

    Ayçiçek yağı ve zeytinyağı fiyatları ile ilgili açıklama! 81 ile gönderiliyor, fiyat sabit kalınca...

    Sıradaki Haber