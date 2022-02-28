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    Personel AlımıKıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İŞKUR üzerinden daimi işçi alacak!
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    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İŞKUR üzerinden daimi işçi alacak!

    İŞKUR işçi alımı 2022 başvuruları başladı! Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 35 kişilik daimi işçi statüsünde personel alımı gerçekleştirilecek. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alıacak. Peki, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR işçi alımı başvuru şartları!

    28.02.2022 - 16:00 |
    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İŞKUR üzerinden daimi işçi alacak!

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü duyurdu! İŞKUR üzerinden daimi işçi alınacak! Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ilanına göre, 20 gemici ve 15 yağcı alınacak. İlana başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak. Peki, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR işçi alımı başvuru şartları!

    KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    İlanlara başvurular Türkiye İş Kurumu Üzerinden yapılacak. İlanlar, Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanacak.

    İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYIN

    KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

    Gemici – Ön lisans mezunu

    İlanda adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

    - Usta Gemici ya da üst yeterliliğe sahip olmak.

    - Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak.

    - İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak.

    - Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

    - Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.

    - Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

    - Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

    - Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.

    Yağcı – Önlisans mezunu

    Başvuru şartları

    - Yağcı ya da üst yeterliliğe sahip olmak.

    - Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak.

    - İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak.

    - Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

    - Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.

    - Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

    - Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

    - Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.

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