Kardemir personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor, 2022 personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Kardemir Demir Çelik Sanayi bünyesinde beyaz yaka ve işçi kadrolarına toplamda 200 personel alımı gerçekleştirilecek. 200 kişilik kadroyu bünyesine katacak Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi başvuruları 11 Mart’ta başladı. 30 kişilik beyaz yaka kadrosu ve 170 kişilik işçi kadrosuna toplamda 200 personel alımı gerçekleştirilecek.

KAMU PERSONEL ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Türk Vatandaşı,

Kamu haklarından mahrum bulunmayan,

Muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış,

Sağlık kurulu raporunda “Çok tehlikeli işlerde çalışabilir” ibaresi olan ve herhangi bir engellilik durumu bulunmayan,

Beyaz yaka kadroları için 35 yaşını doldurmamış, işçi kadroları için 30 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor. İşyeri hekimi için 01/03/1970 sonrası doğumlular başvurabilir,

Üniversitelerin en az dört yıllık öğrenim veren fakülteleri ile denkliği yetkili makamlarca kabul edilen, yurtdışındaki eğitim kurumlarının aşağıda belirtilen bölümlerinden mezun adaylar başvurabilir. (Beyaz Yaka Kadroları için)

İşçi kadroları için Türkiye İş Kurumu Karabük İl Müdürlüğüne kayıtlı olmak

İşkur programlarının herhangi birinden yasaklı olmamak

İşçi kadroları için en az endüstri meslek lisesi, teknik lise, çok programlı meslek lisesi, meslek yüksekokulu ve teknik eğitim fakültesinin; metal, makine, bilgisayarlı makine imalatı, metalürji, raylı sistemler, torna, tesviye, freze, motor, mekatronik, kaynak, montaj, elektronik, otomasyon, döküm, bilgisayar bölümlerinden mezun olmak.

1 Mart 2021 tarihinden önce Karabük’te ikamet etmeye başlayan ve halen Karabük’te ikamet eden veya şirkette staj yapan veya ön lisans, lisans/yüksek lisans eğitimini Karabük Üniversitesinde tamamlamak.

KARDEMİR İŞÇİ ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

Mühendis, Uzman, Uzman Yardımcısı, Denetçi, Denetçi Yardımcısı ve İşyeri Hekimi unvanları için 30 kadro bulunuyor. İşçi (elektrik), İşçi (makina), NC/CNC Tezgah Operatörü, Genel İşçilik kadroları için de 170 kadro bulunuyor.

2 İşyeri Hekimi alımına İşyeri hekimliği sertifikasına sahip ve tıp fakültesi,

3 Bilgisayar Mühendisi alımına Bilgisayar mühendisliği,

1 Yazılım Mühendisi alımına Yazılım mühendisliği,

5 Elektronik Mühendisi alımına Elektronik mühendisliği,

1 Makina Mühendisi alımına Makina mühendisliği,

1 İmalat Mühendisi alımına İmalat mühendisliği,

2 Metalürji Ve Malzeme Mühendisi alımına Metalürji ve malzeme mühendisliği,

1 Kimya Mühendisi alımına Kimya mühendisliği,

1 Endüstri Mühendisi alımına Endüstri mühendisliği,

4 Satınalma Uzmanı/Uzman Yardımcısı alımına Makine mühendisliği/metalürji ve malzeme mühendisliği/endüstri mühendisliği/işletme mühendisliği/işletme/iktisat/ekonomi/uluslararası ilişkiler/hukuk/dış ticaret lisans,



1 Finansman Uzmanı/Uzman Yardımcısı alımına Endüstri mühendisliği/işletme mühendisliği/işletme/iktisat/ekonomi/uluslararası ilişkiler/finansman/maliye/dış ticaret/bankacılık lisans,

1 Pazarlama Uzmanı/Uzman Yardımcısı alımına Metalürji ve malzeme mühendisliği,

1 Satış Uzmanı/Uzman Yardımcısı alımı için Makine/ metalürji ve malzeme/işletme/endüstri mühendisliği lisans,



2 Sözleşme Uzmanı/Uzman Yardımcısı alımına Makine mühendisliği/metalürji ve malzeme mühendisliği/endüstri mühendisliği/işletme mühendisliği/işletme/iktisat/ekonomi/hukuk/dış ticaret lisans,

1 Muhasebe Uzmanı /Uzman Yardımcısı alımına Üniversitelerin iktisadi ve idari bilimler fakülteleri/işletme fakülteleri/iktisat,



2 Bütçe Planlama Uzmanı/Uzman Yardımcısı alımına Endüstri mühendisliği/işletme mühendisliği/işletme/iktisat/ekonomi/maliye lisans,

1 Denetçi/Denetçi Yardımcısı alımına İşletme/ekonomi/iktisat/hukuk/maliye/endüstri mühendisliği/metalürji ve malzeme mühendisliği/bilgisayar mühendisliği/makine mühendisliği/inşaat mühendisliği mezunu olmak şartları yer almaktadır.

27 İşçi (elektrik) alımı için en az endüstri meslek, teknik lise, çok programlı meslek lisesi elektrik/elektronik/otomasyon,

37 İşçi (makina) alımı için en az endüstri meslek, teknik lise, çok programlı meslek lisesi makine/mekatronik,

32 NC/CNC Tezgah Operatörü alımı için En az endüstri meslek, teknik lise, çok programlı meslek lisesi; torna/tesviye/freze/makine/mekatronik/bilgisayarlı makine imalatı bölümlerinden mezun,

74 Genel İşçilik alımı için en az endüstri meslek lisesi, teknik lise mezunu, çok programlı meslek lisesi; metal/makine/bilgisayarlı makine imalatı/metalürji/raylı sistemler/torna/tesviye/freze/motor/mekatronik/kaynak/montaj/elektrik/elektronik/otomasyon/döküm/bilgisayar bölümlerinden mezun olmak gerekiyor.

KARDEMİR PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular Kardemir web sitesi üzerinden yapılacak, 7 Mart 2022 tarihinde başlayan başvurular 28 Mart 2022 Pazartesi saat 23.59’a kadar devam edecektir.