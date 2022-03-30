Karadeniz Teknik Üniversitesi 4/B sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

Karadeniz Teknik Üniversitesi 21 sözleşmeli personel alacak! İlan Resmi Gazete’de yayımlandı. İlana göre, Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne 4/B sözleşmeli, hemşire, büro personeli, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ile teknisyen alımı yapacak. Başvurular, 13 Nisan’da sona erecek. Peki, Karadeniz Teknik Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Sözleşmeli personel alımı başvuru şartları!

Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan ilana göre, 4/B sözleşmeli personel istihdam edilecek. Alım yapılacak kadrolar ise şöyle: hemşire, büro personeli, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ile teknisyen alımı yapacak.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

KTÜ Hemşire, Büro Personeli, Destek Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Teknisyen alımına ilişkin genel başvuru şartlarını açıkladı. İşte şartlar;

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