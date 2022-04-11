Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 145 personel alacak! İşte GİB personel alımı başvuru şartları!

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) pek çok ilde 145 personel alacak. İlan Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan ilana göre, Gelir İdaresi Başkanlığı, 11 avukat, 27 koruma ve güvenlik görevlisi ile 29 şoför, 56 hizmetli, 24 tekniker alacak. Başvurular 13 Nisan’da başlıyor. Peki, , Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) personel alımı başvurusu nasıl yapılır? GİB personel alımı şartları ne? İşte GİB personel alımı ilanının detayları…

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI (GİB) PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, 13 Nisan 2022 Çarşamba günü başlayıp, 22 Nisan 2022 Cuma günü saat 17.30'da sona erecek. Başvurular, e-Devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda alınacak. Adaylar ilanda belirtilen görev yerlerinden en fazla 5 (beş) yer için tercihte bulunabilecek.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI (GİB) PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

SÖZLEŞMELİ AVUKAT





- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

- 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.),

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren bir hukuk fakültesini bitirmiş olmak,

- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan (B) Grubu Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Lisans) katılmış ve KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ





- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer ala genel şartları taşımak,

- 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.),

- Üniversitelerin ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak,

- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Ön Lisans) katılmış ve KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak ve 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer şartları taşımak,

- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)





- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

- 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.),

- Üniversitelerin ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak,

- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Ön Lisans) katılmış ve KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

- Geçerlilik süresi dolmamış D1 veya D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (HİZMETLİ)









- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

- 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.),

- Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,

- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Ortaöğretim) katılmış ve KPSS P94 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

SÖZLEŞMELİ TEKNİKER





657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

- 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.),

- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Ön Lisans) katılmış ve KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

Özel Şartlar

- Tekniker (Elektrik) pozisyonu için;

- Elektrik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri,

Endüstriyel Elektronik ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

- Tekniker (İnşaat) pozisyonu için;

- İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

- Tekniker (İklimlendirme) pozisyonu için;

- İklimlendirme-Soğutma, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı, Soğutma ve Havalandırma, İklimlendirme Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

- Tekniker (Tesisat) pozisyonu için;

- Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Doğalgaz ve Isıtma, Tesisat Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

- Tekniker (Bilgisayar) pozisyonu için;

- Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon, Bilgisayar Operatörlüğü ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN