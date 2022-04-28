EKPSS kura başvuruları başladı mı, ÖSYM giriş kura ile engelli memur alımı 2022 başvuruları ne zaman? EKPSS kura başvuru şartları ve kılavuzu!

EKPSS kura başvuru 2022 süreci başladı. Kuraya katılmak için başvuru yapacak adayların başvuru işlemleri, 28 Nisan - 17 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Peki, EKPSS kura başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? İşte ÖSYM giriş kura ile engelli memur alımı 2022 başvuruları hakkındaki detaylar…

EKPSS kura başvuruları ne zaman?

EKPSS kura başvuruları alınmaya başlandı, kura başvuruları 28 Nisan - 17 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacak.

EKPSS kura başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir. EKPSS/Kura için sistemde engel bilgisi bulunmayan ve başvurusunu bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacak olan adayların, başvuru yapmak için ÖSYM Başvuru Merkezlerine gelmeden önce bulunduğu adres ilindeki (varsa adres ilçesinde) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğünden başvuru yapacağı engel grubunu belirtir onaylı “Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı” belgesini edinmeleri gerekmektedir.

Adaylar kura için başvurularını, ÖSYM başvuru merkezlerinden 17 Mayıs 2022 tarihi mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi https://ais.osym.gov.tr ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından 17 Mayıs 2022 tarihi saat 23.59’a kadar yapabileceklerdir.

Ekpss kura başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?

Kura için başvuru işlemi yapıldıktan sonra başvuru ücreti, 28 Nisan - 18 Mayıs 2022 tarihlerinde aday tarafından yatırılacaktır. Ücret yatırma işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 18 Mayıs 2022 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartıyla veya banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 18 Mayıs 2022 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.

EKPSS/Kuraya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48’inci maddesi 7’inci fıkrası hariç diğer koşulları taşıyan adaylar başvurabilecektir. EKPSS/kuraya; 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun en az %40 ve üzerinde engelli olanlar başvurabileceklerdir. “Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesi”ne sahip olanlar, 2022-Kura’ya başvurabileceklerdir. 2022-EKPSS’ye başvurusunu tamamlayan adaylar (sınava girmeseler de), 2022-Kura’ya başvuramayacaklardır.

2022-ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) VE KURA BAŞVURU KILAVUZU