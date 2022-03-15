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    Personel AlımıÇAYKUR kuraları ne zaman çekilecek? ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi tarihi ÇAYKUR kura sonuçları için bekleniyor!
    HaberlerPersonel Alımı Haberleri ÇAYKUR kuraları ne zaman çekilecek? ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi tarihi ÇAYKUR kura sonuçları için bekleniyor!
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    ÇAYKUR kuraları ne zaman çekilecek? ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi tarihi ÇAYKUR kura sonuçları için bekleniyor!

    ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman? sorusuna ÇAYKUR kura sonuçları merak edildiği için yanıt aranıyor. Çaykur işçi alımı kura tarihi sorgulaması mart ayı ile başladı. ÇAYKUR işçi alımı başvuruları 28.02.2022 – 04.03.2022 tarihleri arasında yapılmıştı. Rize Cumhuriyet Çay Fabrikasına 19 engelli geçici işçi, Artvin Arhavi Çay Fabrikasına 11 engelli geçici işçi; 100. Yıl Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğüne 250 lise ve dengi okul mezunu teknik kariyerli geçici işçi alımı için noter huzurunda kura çekilecek. Peki, Çaykur kuraları ne zaman çekilecek?

    15.03.2022 - 08:26 |
    ÇAYKUR kuraları ne zaman çekilecek? ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi tarihi ÇAYKUR kura sonuçları için bekleniyor!

    Çaykur işçi alımı kurası merakla bekleniyor. ÇAYKUR (Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü) sürekli işçi alımı kura yöntemiyle belirlenecek. İlanda ÇAYKUR işçi alımı kura tarih bilgisi de verildi. Çaykur işçi alımı kura çekimi hakkındaki bilgiler…

    ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak geçici işçiler, 29 Mart 2022 Salı günü saat 10.00 da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak noter tarafından yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecektir.

    İşe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri işyerine 2022 yılı yaş çay kampanyası açılışından itibaren işe başlatılacak; başvuru şartlarını taşımayan, işe başlamayan veya istenen belgeleri süresi içinde ibraz edemeyenlerin yerine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işçinin işe başlaması sağlanacaktır.

     

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