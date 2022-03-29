Çaykur kura çekimi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta 2022? İşçi alımı ÇAYKUR kura çekimi canlı izle!

Çaykur kura çekimi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? 28 Şubat ve 4 Mart arasında İŞKUR İl ve İlçe Müdürlükleri aracılığıyla veya online olarak gerçekleştirilen ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi için beklenen gün geldi. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun’da bulunan yaş çay fabrikalarına işçi alımı için gerçekleştirilecek kura ile işe girmeye hak kazananlar belli olacak.

ÇAYKUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA 2022

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak geçici işçiler, 29 Mart 2022 Salı günü saat 10.00 da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak noter tarafından yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecektir.

İşe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri işyerine 2022 yılı yaş çay kampanyası açılışından itibaren işe başlatılacak; başvuru şartlarını taşımayan, işe başlamayan veya istenen belgeleri süresi içinde ibraz edemeyenlerin yerine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işçinin işe başlaması sağlanacaktır.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘Teşekkülümüzün Kamu Kuruluşu olması nedeniyle işe alacağı işçileri İŞKUR İl Müdürlüklerinden almasında yasal zorunluluk bulunduğundan gerek Genel Müdürlüğümüze ve gerekse ünitelerimize verilen iş başvuru dilekçeleri geçerli değildir.

Bir işçi adayı ikametinin bulunduğu ile bağlı bir üniteye başvuruda bulunacak, birden çok üniteye başvurdukları tespit edilenler veya ikamet ettiği İl dışındaki bir işyerimize başvuruda bulunanların işlemlerinin tümü iptal edilecek ve işe giriş kurasına alınmayacak, kurada işe girmeyi hak etse bile ilgili işçi adayı ile sözleşme yapılmayacaktır.’ denildi.

Kura çekilişinin canlı yayınlanacağı frekans bilgisi henüz paylaşılmadı.