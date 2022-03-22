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    Personel AlımıBekçi alımı ne zaman başlayacak 2022? Bekçi alımı 2022 başvuru formu erişime açıldı mı, EGM 3 bin bekçi alımı başvuruları başladı mı?
    HaberlerPersonel Alımı Haberleri Bekçi alımı ne zaman başlayacak 2022? Bekçi alımı 2022 başvuru formu erişime açıldı mı, EGM 3 bin bekçi alımı başvuruları başladı mı?
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    Bekçi alımı ne zaman başlayacak 2022? Bekçi alımı 2022 başvuru formu erişime açıldı mı, EGM 3 bin bekçi alımı başvuruları başladı mı?

    Bekçi alımı başvuru şartları ve başvurularının ne zaman başlayacağı merakla bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığında görevlendirilecek 3 bin bekçi alımı ilanı geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Peki, Bekçi alımı 2022 başvuru formu erişime açıldı mı, EGM 3 bin bekçi alımı başvuruları başladı mı?

    22.03.2022 - 12:49 |
    Bekçi alımı ne zaman başlayacak 2022? Bekçi alımı 2022 başvuru formu erişime açıldı mı, EGM 3 bin bekçi alımı başvuruları başladı mı?

    EGM 3 bin bekçi alımı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Bekçiliği alım ilanı 4 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı. İlanın yayımlanmasıyla bekçi olmak isteyenler başvuru koşullarına ve başvuruların ne zaman başlayacağına yönelik araştırmalarını hızlandırdı. İşte bekçi alımına ilişkin son gelişmeler…

    BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

    Bekçi alımı başvuruları henüz başlamadı. İçişleri Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde başvuru tarihini açıklaması bekleniyor.

    EGM BEKÇİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    Daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;

    a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    c) En az 167 cm boyunda olmak,

    d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

    e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

    f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

    g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış

    h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

    i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

    j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

     

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