Adli Tıp Kurumu 124 personel alacak! Adli Tıp Kurumu personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Adalet Bakanlığı personel alımı 2022 ilanı!

Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı yayınlandı! Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na 124 personel alınacak. İlan Resmi Gazete’de yayımlandı. İlana göre, 15 Büro Personeli, 11 Diğer Teknik Hizmet Personeli (Kimyager), 25 Laborant, 6 Mühendis, 13 Biyolog, 5 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 5 Teknisyen, 1 İnfaz ve Koruma Memuru, 15 Sağlık Teknikeri, 3 Hemşire ile 25 Destek Personeli (Hizmetli) kadrosuna mülakatla personel alınacak. Peki, Adli Tıp Kurumu personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Adli Tıp Kurumu personel alımı başvuru şartları ne? İşte detaylar…

ADLİ TIP KURUMU PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NE?

Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınavlara 2020 yılı KPSS’ye giren ve her pozisyon için aranan puan türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabilecek. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6’ıncı maddelerinde yazılı olan şartlar ile bu ilanın 4’üncü maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekiyor. Sözlü sınavlara, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere her pozisyon için ilân edilen pozisyon sayısının 3 katı kadar aday çağrılacak.

Genel şartlar:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Son başvuru günü olan 03 Nisan 2022 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.) Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonu için merkezi sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ç) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

d) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Kamu haklarından mahrum olmamak,

f) Son müracaat tarihi itibarıyla atanılacak pozisyon için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.

g) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.

ADLİ TIP KURUMU PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Kariyer Kapısı üzerinden yapılan başvuru sonrasında posta veya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge gönderilmeyecek. Adaylar her bir kadro için yalnızca bir başvuru yapabilecek.

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ALIM YAPILACAK KADROLAR VE ÖZEL ŞARTLARI



















