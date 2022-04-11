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    Personel AlımıAdalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? İşte Adalet Bakanlığı başvuru sonuç ekranı!
    HaberlerPersonel Alımı Haberleri Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? İşte Adalet Bakanlığı başvuru sonuç ekranı!
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    Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? İşte Adalet Bakanlığı başvuru sonuç ekranı!

    Adalet Bakanlığı tarafından sözleşmeli koruma, güvenlik görevlisi, mübaşir, şoför, teknisyen, aşçı, zabıt katibi, işaret dili tercümanı ve hizmetli personel olmak üzere toplamda 12 bin 823 personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Başvuruları 17 Mart’ta sona eren Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları için gözler, Bakanlıktan yapılan açıklamaya çevrildi. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Adalet Bakanlığı işçi alımı sonuçları 2022!

    11.04.2022 - 13:05 |
    Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? İşte Adalet Bakanlığı başvuru sonuç ekranı!

    Binlerce adayın beklediği Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları için gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Başvuruları 17 Mart’ta sona eren Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçlarının 11 Nisan’da açıklanacağu duyurulmuştu. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Adalet Bakanlığı işçi alımı sonuçları 2022!

    ADALET BAKANLIĞI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından personel alımına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklama şu şekilde:

    "Merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da dahil edilecektir.) hesaplanarak boy ve kilo ölçümüne çağrılacaklar tespit edilecektir.

    Boy ve kilo ölçümüne girmeye hak kazananlar en geç 11 Nisan 2022 Pazartesi günü sınav yapan komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

    Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır."

    ADALET BAKANLIĞI BAŞVURU SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

    ADALET BAKANLIĞI KADRO DAĞILIMI

    Adalet Bakanlığı’na 12 bin 823 personel alımı gerçekleştirilecek.

    Bakanlık adliyelerine 6 bin 459

    Ceza infaz kurumlarına 5 bin 563

    İcra dairelerine 500

    Bakanlık merkeze 188

    Personel eğitim merkezlerine 113 kişi alınacak.

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