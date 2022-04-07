Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?

Adalet Bakanlığı sözleşmeli zabıt kâtibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli personel alınacak. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları 1 Mart’ta başladı, 17 Mart’ta sona erdi. Başvurusunu yapan adaylar merakla sonuçları bekliyor.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2022?

Adalet Bakanlığı'na 12 bin 823 personel alınacak. 1 Mart Salı günü başlayan başvuru alımı 17 Mart Perşembe günü sona erdi. Adliyelere 6 bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, Bakanlık merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 olmak üzere toplam 12 bin 823 personel alınacağı biliniyor.

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları henüz açıklanmadı.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da dahil edilecektir.) hesaplanarak boy ve kilo ölçümüne çağrılacaklar tespit edilecektir."

pgm.adalet.gov.tr adresinden yapılan açıklamanın devamı ise şu şekilde:

"Boy ve kilo ölçümüne girmeye hak kazananlar en geç 11 Nisan 2022 Pazartesi günü sınav yapan komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır."

Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularının değerlendirilmesi ardından sınav süreci başlayacak.

Başvuruları onaylananalar boy ve kilo ölçümüne çağırılacaklar.