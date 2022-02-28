2022 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Adalet Bakanlığına 12 bin 823 personel alımı detayları merak ediliyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adliye Bakanlığı tarafından adliyelere 6 bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 olmak üzere toplam 12 bin 823 personel alımı yapılacağını duyurdu. Duyuru ardından Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları, başvuruların ne zaman başlayacağı gibi detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alımı başvuruları ne zaman? İşte 2022 Adalet Bakanlığı personel alımı şartları ve tarihleri

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Adalet Bakanlığına personel alımı sınavı için başvurular 1 Mart'ta başlayacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bakanlığa alınacak 12 bin 823 personelin sınav başvurularının 1 Mart'ta başlayacağını duyurdu.

Bakan Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Adalet Bakanlığı'na 12 bin 823 personel alımı sınav başvuruları 1 Mart 2022’de başlıyor. Adalet Bakanlığı'nda çalışmak isteyenler için hayırlı olsun. Sınavlara girecek herkese başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bozdağ'ın paylaştığı tabloya göre, Adalet Bakanlığı adliyelerine 6 bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, Bakanlık merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 olmak üzere toplam 12 bin 823 personel alınacak.

ADALET BAKANLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

30 veya 35 yaşını tamamlamamış olmak.

2020 veya 2021 yıllarında yapılan KPSS'den P94, P93 veya P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, En az Lise mezunu olmak şartı ile Önlisans veya Lisans mezunu olmak.

Alım yapılacak kadroya göre belirtilen özel nitelikleri sağlıyor olmak şartları aranacaktır.

Zabıt katibi alımı için fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ VE KONTENJANLAR

Bakanlık tarafından adliyelere 6 bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 olmak üzere toplam 12 bin 823 personel alımı yapılacak.