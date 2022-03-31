Temmuz zammı 2022! Memur zammı ne kadar olacak, memur emekli maaşı zammı yüzde kaç?

Emekliler, memurlar, işçiler, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)'liler için alınacak yasal düzenlemeler gündeme gelmeye başladı. Sabah'ın haberine göre; yasal düzenlemeler ve zam kararları için takvim belli oluyor. Temmuz ayı ile birlikte milyonlarca kişiyi ilgilendiren birçok konunun çözülmesi ya da gündeme alınması bekleniyor. Peki, 2022 memur temmuz zammı ne kadar olacak, temmuz zammı 2022 enflasyon farkı belli oldu mu? İşte temmuz zammı ile ilgili merak edilenler…

3600 EK GÖSTERGE TEMMUZDA YASALLAŞABİLİR!

Mayıs ayında Meclis'e sevk edilecek 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadro çalışmalarının temmuz ayına kadar yasalaşması bekleniyor.

Mayıs ayı ile birlikte 1.100 TL Ramazan Bayramı ikramiyesi emeklilere ödenecek. 2021 yılı enflasyon oranı ya da yeniden değerleme oranı gündeme alınarak ikramiyelerde 6 aylık enflasyon oranı kadar ya da asgari ücret zammı kadar bir artışı bekleniyor.

Yılbaşında SSK ve Bağ-Kur'da en düşük emekli maaşı 2.500 TL'ye çıkartılmış memur emeklilerinin ise toplu sözleşme zammına 2.5 puanlık ilave yapılmıştı. Emekliler Temmuz ayında açıklanacak Haziran enflasyonu ile birlikte yılın ikinci zammını da alacaklar. Burada ilki iki aylık gerçekleşmelere bakıldığında yüzde 20'nin üzerinde bir artış söz konusu olabilecek. Ancak yılbaşında olduğu gibi bir ek artış kararı da söz konusu olabilir.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de ek bir artış ya da taban maaşın artırılmasını beklerken memur emeklileri için de yerden toplu sözleşme zammı olan yüzde 7 ve enflasyon farkına bir ilave yapılması beklentisini taşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yılbaşında Temmuz ayını işaret ederek durum değerlendirmesi yapılabileceğini söylemişti. Ak Parti Grup Başkanvekili Akbaşıoğlu da bu konuda çalıştıklarını söyledi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Temmuz ayında bir başka beklenti ise asgari ücret ile ilgili güncelleme oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuyu değerlendirecekleri yönündeki açıklamalarından sonra Mehmet Emin Akbaşoğlu da üzerinde çalıştıklarını söyledi. Yılbaşında asgari ücrete tarihi bir zam olan yüzde 50'nin üzerinde artış yapılmış ve net olarak 2.825 liradan 4.253 liraya çıkartılmıştı. Üstelik asgari ücret üzerindeki gelir ve damga vergisi de kaldırılmıştı.

Asgari ücretin Temmuz'da yeniden belirlenmesi için yasal bir değişiklik yapılması gerekiyor. Buna göre yılda bir kez toplanan komisyonun ikinci kez toplanması sağlanacak. Ardından temmuz ayında emeklilere ve memurlara yapılacak ikinci artış asgari ücretliler için de uygulanabilir.

MEMURA EK ZAM

3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon ile birlikte 6 aylık oran da ortaya çıkacak. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlarını belirlerken memurlar için de fark anlamına geliyor.

Memur maaşlarına temmuz ayında ise yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı ile ocak - haziran dönemindeki enflasyonun yüzde 7.5'i aşması halinde aradaki fark oranında zam yapılacak. Ancak buna ilaveten bir refah payı ya da ilave zam da söz konusu olabilecek. Böylece yılbaşında 2.5 puanlık ilave zamma benzer bir artış da gündeme gelebilecek.

EYT KONUSU DA MASADA

Bütün bu çalışma takvimi ile birlikte Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili de çalışmalar devam ediyor. EYT konusunda öncelikli olarak kapsamın belirlenmesi gerekiyor.

Bu yasadan kimlerin yararlanacağı böylece belli olacak. Yani 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış yıl ve prim şartını tamamlamış sadece yaşı bekleyen sigortalılar olarak tarif edilen EYT'de farklı kurumlarda çalışanlar, primi eksik olanlar, staj sigortası olanlar gibi farklı yapıda vatandaşlar da bulunuyor.

Bütün bunların kapsam dahilinde olup olmadığının tarifi gerekecek. Ardından ne şekilde emekli olacakları, belli şartlar konulup konulmayacağı da çalışılacak.

Ancak yapılan açıklamalar bu çalışmaların 2022 yılı içinde bitirileceği yönünde. Mayıs ayında 3600 ek gösterge ve sözleşmeli konusunun Meclis'e gelmesinin ardından EYT konusunda da açıklamaların yapılması bekleniyor.