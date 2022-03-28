Ara tatil için az bir süre kaldı. 11 Nisan’da başlayan ara tatil 15 Nisan’da sona erecek. Ara tatil hafta sonu günleriyle birlikte toplam 9 gün sürecek. Peki, Ara tatilde öğretmenler okula gidecek mi 2022? Nisan semineri online mı, seminerler uzaktan olacak?

ARA TATİLDE SEMİNERLER ONLİNE MI, ÖĞRETMENLER OKULA GİDECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 1.dönemde "Öğretmenler 15-22 Kasım'da ara tatilde okullara gelmeyecek" açıklamasında bulunup. 15-19 Kasım tarihleri arasındaki ara tatilde öğretmenlerin okullara gitmeyip idari izinli sayılacaklarını belirterek ''Mesleki eğitimlerini online olarak alacaklarını ifade etmişti.

MEB henüz 2. Dönem seminerleri ile ilgili açıklama yapmadı.

ARA TATİLDE SEMİNER ONLİNE MI?

2.dönem ara tatil mesleki eğitim seminerleri için programı yayınlayıp eğitimlerin ise özelikle 2.dönemde MEB tarafından yeni kurulan Öğretmen bilişim ağı ÖBA sonrası MEB'in ara tatil seminer çalışmalarını ÖBA platformu üzerinden öğretmenlere online bir şekilde verilmesi planlanmaktadır.