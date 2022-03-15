İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı 2022! esube iskur gov tr başvuru nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru kılavuzu ve ekranı!

İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı 2022 ilanı yayımlandı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru süreci ise merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı 10 bin sürekli işçi alımı yapacak, başvurular ise İŞKUR üzerinden alınacak. “İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2022 nasıl başvuru yapılır? ve Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları nelerdir?” sorularının yanıtı sorgulanıyor.

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI 2022 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı'nda görev almak üzere İŞKUR üzerinden başvuru yapacak olanlar sürekli işçi olarak görev yapabilecek. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı, şoför, elektrikçi, inşaat boyacısı, marangoz, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, bilgisayar sistem destek elemanı, biyomedikal cihaz destek elemanı olmak üzere 10 bin yeni istihdam sağlanacak.

Başvurular 15 Mart 2022-21 Mart 2022 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başvurular ile ilgili detayları açıkladı. Buna göre sürekli işçi alımı için başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) http://esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek. Başvurular 15 Mart'ta başlayacak.

Bakan Koca’nın açıklamasının tamamı şu şekilde: Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığımıza 30 bini sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere toplam 40 bin pozisyon/kadro ihdası yapılmış ve ilk etapta bu sayının 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı gerçekleştirilmişti.



Başvurular 15 Mart 2022 – 21 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇI ALIMI İŞKUR EKRANI