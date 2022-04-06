iscisonuc saglik gov tr ile Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama! Sağlık Bakanlığı kura çekimi 2022!

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ardından sonuçlar belli olacak. Sağlık Bakanlığı 10 bin sürekli işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştirildi. İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, noter huzurunda 06-07 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak. İşte Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama…



SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

İSCİSONUC SAGLİK GOV TR İLE SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA

Kura sonuçları aynı gün saat 22:00’ den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır. Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalından (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) yayınlanacak.

Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan, istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar/başvuru yapmayanlar; süresi içerisinde başvuru yapıp da başvuru şartlarını taşımayanlar; ataması yapılıp uygun görülen süre içerisinde göreve başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç); atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar; göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanlar; İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 15 inci maddesi gereğince bir aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde sözleşmesini feshedenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.



Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alanların, ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekmektedir. Mevzuat gereği bu durumda olanların atamaları yapılmayacaktır.



Sürekli işçi kadrolarına atanan adaylar, yasal asgari ücret ile göreve başlatılacaktır.

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI NİHAİ LİSTEYE NASIL BAKILIR?

esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden İŞKUR şifreniz ve TC kimlik numaranız ile giriş yapın.

İŞKUR şifrenizi hatırlamıyorsanız yandaki e Devlet şifresi ile giriş kısmından girebilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda İŞ BAŞVURULARIM yazan kısma tıklayın. Daha sonra Sağlık Bakanlığı iş başvurunuzu göreceksiniz.