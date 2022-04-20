Milletvekillerine bayram ikramiyesi iddiası! Milletvekillerine 20 bin TL bayram ikramiyesi mi verilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çalışma Bakanı'nın dediği gibi, emekliye bayram ikramiyesi 1100 lira olacak" diyerek emeklilerin beklediği bayram ikramiyeleri konusunda son noktayı koydu. Bayram ikramiyeleri üzerine yapılan peş peşe acıkmalardan sonra sosyal medya üzerinden milletvekillerine 20 bin TL bayram ikramiyesi verileceği iddiaları dolaşıma sokuldu. İşte merak edilen iddiaların detayları…

Milletvekillerine bayram ikramiyesi iddiası doğru mu?

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan; milletvekillerine bayram ikramiyesi olarak "20 bin lira verilmesi kararının kabul edildiği" yönündeki haber ve paylaşımlar üzerine açıklama yaptı.

Sosyal medyada yer alan iddiaya göre Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) milletvekillerine bayram ikramiyesi olarak 20 bin TL verilmesi kararının AKP ve MHP oylarıyla kabul edildiği iddia edildi. İddia ilk olarak 2017 Ağustos'ta sosyal medyada yaygınlaştı.

Facebook'ta 6 Mayıs 2019'da tekrar paylaşılan iddia bayram ikramiyeleri üzerine yapılan açıklamalardan sonra bu yıl yeniden gündeme geldi.

Söz konusu haberler gerçeği yansıtmıyor.