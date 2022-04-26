En düşük emekli maaşına zam mı gelecek, temmuzda emekliye zam var mı? Emekli maaşı temmuz zammı 2022

Emeklileri sevindiren haber geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Temmuz'da sürprizimiz var, 1 Mayıs'ta açıklayacağım" diyerek o müjdeli bir haber duyurdu. Peki, En düşük emekli maaşına zam mı gelecek? İşte Emekli maaşı temmuz zammı 2022 hakkındaki detaylar…

En düşük emekli maaşına zam mı gelecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım" dedi.

En düşük emekli maaşı 2022 ne kadar olacak?

Temmuz 2022'de SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak 2022'de olduğu gibi 6 aylık enflasyon kadar maaş zammı alacak. Memur ve Memur emeklileri ise toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 7 oranındaki artışa ilaveten, Ocak ayında verilen yüzde 7,5 zam oranının üzerindeki enflasyon farkı alacak.

En düşük emekli maaşı Ocak döneminde yüzde 66 artışla 1.500 TL'den 2.500 TL'ye yükseltilmişti. İlave zam olmadan, beklenen aylık 6 aylık enflasyon rakamı yüzde 34,62'ye göre 3.366 TL'ye yükselecek.

Sosyal refah düzenlemesi ile emekliler için de yüzde 2,5'luk ilave zam oluşması durumunda bu rakam, 3.428 TL'ye ulaşacak.



