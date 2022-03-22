Emekliye müjde! Milyonlarca emekli bekliyordu! Bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağı merak ediliyordu! Olası rakamlar ortaya çıktı. Bayram ikramiyelerinde artık beklentisi sonrasında gözler Ramazan öncesinde yapılacak açıklamalara çevrildi. Peki, Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar verilecek? Emekli bayram ikramiyesi arttı mı? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte detaylar…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ARTTI MI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının ardından netleşen asgari ücret zammı, memurlara ve emeklilere yapılan ilave iyileştirmeler ikramiyede artış beklentisini beraberinde getirdi. Milyonlarca emekli yüzde 50.51'lik zammın ardından bu oranın üzerinde bir zam bekliyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATAR?

Bayram ikramiyesinin yatacağı tarih hakkında hükümetten henüz resmi bir açıklama gelmedi. İkramiyelerin bayramdan bir hafta evvel yani 25 Nisan'da yatması bekleniyor. Ramazan ayına sayılı günler kala Kabine toplantısının ardından yapılacak zammın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor. Bu yıl Ramazan öncesi emekli ikramiyelerinin hesaplara hesaplara yatmış olması gerekiyor.

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR VERİLECEK?

Emekli ikramiyelerine zam için belli formüller bulunuyor. Bunlardan biri asgari ücret tutarında zam yapılmasıyken bir diğer asgari ücrete gelen zam kadar zamlı ikramiyelerin verilmesi.

Yeniden değerleme oranına göre artış yapılması da konuşulurken emekli ikramiyelerinde 2021 enflasyonu da baz alınabilir. Bu hesaba göre ikramiyeler; yüzde 36.08 olarak gerçekleşen yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş ödeme alınabilecek.

EMEKLİYE VERİLECEK BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN 4 FORMÜL

Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem, bayram öncesinde ikramiye alan emekliler için bu yıl yapılacak zam ile ilgili 4 formülü yazdı:

FORMÜL 1: İkramiye formüllerinden biri, enflasyon oranında artış yapılması.

2021 enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti. İkramiye yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş ödeme alınabilecek.

FORMÜL 2: İkramiye artışında yeniden değerleme oranı da dikkate alınabilir. Bu yılın başında bazı vergi, harç ve cezaların güncellemesinde yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranı baz alındı.

Eğer bu artış ikramiyeye yansıtılırsa bin 100 liralık tutar, bin 498 lira 20 kuruş olabilecek. Bu yıl 2 bayramda elde edilecek gelir 2 bin 996 lira 40 kuruşu bulacak.

FORMÜL 3: Bu yılki net asgari ücrette ise yüzde 50.51 artış gerçekleşti. Bu oran da ikramiye artışına uygulanabilir.

Bu formül hayata geçirilirse, emeklilerin bayram ikramiyesi bin 655 lira 61 kuruşa çıkabilecek. Yıllık alınacak toplam ödeme de 3 bin 311 liraya ulaşacak.

FORMÜL 4: Bir diğer formül ise 2 bayramda asgari ücret tutarında ödeme yapılması.

Bu formüle göre; emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramları'nda toplam 4 bin 253 lira 40 kuruş ikramiye ödenecek. Emeklilerin ikramiyesinde yıllık 2 bin 53 lira artış yaşanmış olacak. Bayram başına ikramiye 2 bin 126 lira 70 kuruşa çıkacak.

YENİ EMEKLİ DE ALABİLECEK

Bayramdan önce emeklilik kararı alınan sigortalılar da ikramiye hakkını kullanacak. Eğer emeklilik kararı Ramazan bayramından sonra alınırsa bu kez sadece Kurban bayramı ikramiyesi ödenecek. Bayram ikramiyeleri tüm emeklilere aynı miktarda ödeniyor. Burada maaşın miktarına bakılmıyor. Böylece eğer artış olursa tüm emekliler aynı anda yararlanmış olacak. Bayram ikramiyesi için herhangi bir başvuru yapmaya gerek bulunmuyor. Emeklilere otomatik olarak maaşlarını aldıkları banka hesabı üzerinden ödeme yapılıyor. Ödemeler tahsis numarasının son rakamına göre 2-3 gün içinde tamamlanıyor. Ödeme tarihini SGK önceden duyuruyor. Ancak bayramdan önceki hafta ödemeler bitiriliyor.